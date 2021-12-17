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Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor - Son Dakika

Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor

17.12.2021 14:15
Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor

AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, yaptığı açıklamada, ilk günkü aşkla üye kaydı almaya devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, yaptığı açıklamada, ilk günkü aşkla üye kaydı almaya devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Malatya'nın Arguvan İlçe Başkanlığı yönetimi, parti binasında istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, AK Parti ilçe yönetimi olarak tüm kesimlerle diyalog halinde bulunduklarına temas etti. Uşen, "Göreve geldiğimiz andan itibaren parti çalışmalarımızda, durmaksızın 2023 hedefine ulaşmak için çalışıyoruz. Bizim gideceğimiz çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz ve daha çok işimiz var. Bu kadroya gayret etmek, çalışmak yakışır. Bu kadroya Sayın Cumhurbaşkanımız genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik durmak yakışır. 2023 hedeflerimize giden yolda, birlik beraberlik ve kardeşlik şarkılarını, daha gür bir sesle söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uşen, AK Parti'ye daha fazla üye yapmak için çaba göstereceklerini belirterek, "Malatya İl Başkanımız İhsan Koca ve teşkilat başkanımız Ekrem Dağ'ın verdiği talimatlar doğrultasında 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Teşkilatımız ile ilk günkü aşkla, 'durmak yok yola devam' diyerek canla başla çalışıyoruz. AK Parti'ye daha fazla üye yapmak için çaba gösteriyoruz" dedi. - MALATYA

Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor
Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor

AK Parti, Hisarcık, Arguvan, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor - Son Dakika


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