Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim Destekler İçin Teşekkür Etti - Son Dakika
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Politika

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim Destekler İçin Teşekkür Etti

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Ataselim, Arhavililerin teveccühü ve desteğiyle Arhavi Belediye Başkanlığına seçilmesinin onur ve gururunu yaşadığını belirtti. Projeleri hayata geçirerek Arhavi'yi daha da ileriye taşıma gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Ataselim, Arhavi halkına minnettar olduğunu ifade etti.

06.04.2024 12:21
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Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Ataselim, yaptığı yazılı açıklamada, Arhavililerin teveccühü ve desteğiyle Arhavi Belediye Başkanlığına seçilmesinin onur ve gururunu yaşadığını belirtti.

Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirebilmek adına üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olduğunu ve hizmet yolculuğuna vatandaşların desteğiyle başladıklarını vurgulayan Ataselim, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu destek, değişim ve gelişime olan inancınızın bir göstergesidir. Şahsıma ve meclis üyesi arkadaşlarıma verilen bu büyük sorumluluğun bilincinde olarak, projelerimizi hayata geçirerek Arhavi'mizi daha da ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. Amacımız, Arhavi'nin potansiyelini en üst seviyede kullanarak yaşanabilir bir şehir olması ve halkımızın refah seviyesini artırmaktır. Bu seçimde kaybeden ya da kazanan bir taraf yoktur. Kazanan Arhavi halkıdır. Bu nedenle tüm Arhavi halkına minnettarım. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum."

Ataselim, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gelecekte de birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Arhavi halkını sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim Destekler İçin Teşekkür Etti - Son Dakika

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