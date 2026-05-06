Arıkan: Adalet ve demokrasi aparatif değildir

06.05.2026 15:56
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın adalet anlayışını eleştirerek, yoksulluk ve adaletsizliğe dikkat çekti.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Adalet ve demokrasi sizin siyasal hesaplarınıza göre şekillenecek bir aparat değildir. İktidar medyası tarafından sürekli mutlak butlan konusu işleniyor, farkındayız. Türkiye'nin gündemi mutlak butlan değil; mutlak mutfaktır, mutlak yoksulluktur, mutlak adaletsizlik, mutlak enflasyondur" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Sayın Bahçeli; partisinin dünkü grup toplantısında yaraları sarmaya, birlik olmaya ve ilişkileri onarmaya dair bir konuşma yaptı. Milletimizi bağrına saplanan hançerlerden devletimizi de kesesine geçirilen prangalardan kurtarmak arzusunda olduklarını beyan etti. Ayrıca vatanın her karışında kardeşliği hakim kılmaya dair bir beyanda bulundular. Sayın Bahçeli, bu olumlu cümlelerin ardından ilginç bir şekilde tüm bu istek ve arzuların devleti zayıflatmayacağı, bir teslimiyet ya da pazarlık olmadığını, milli iradeyi zayıf düşürmeyeceğini, güvenlik ilkelerini sulandırmayacağını ve milletimizin hassasiyetlerini kurcalamak olmadığını belirttiler. Tabii bu açıklamaları dinleyince sormadan edemiyoruz. Yaraları sarmak, birlik olmak, ilişkileri onarmak niçin devleti zayıflatsın? Milleti bağrına saplanan hançerlerden kurtarmak devleti kesesine geçirilen prangalardan kurtarmak niçin milli iradeyi zayıf düşürmek olsun? Ayrıca vatanın her karışında kardeşliği hakim kılmak niçin güvenlik problemi olarak algılansın? Gerçekten güzel bir iş yapıyorsanız, samimiyseniz kendinizden eminseniz; yaraları sarma, birlik olma, ilişkileri onarma beyanının ardından niçin tüm bunların teslimiyet ya da taviz olmadığını açıklama ihtiyacı hissediyorsunuz? Yoksa muğlak bir iş yapıp müphem bir süreç mi yürütüyorsunuz? İktidarın ve iktidar ortaklarının sürece dair yaptıkları konuşmalar, maalesef sürecin muğlaklık ve müphemliğini gidermiyor. Tam tersine kaygılarımızı artırıyor. Türk, Kürt, Arap, Farisi ve bölgenin diğer tüm halkları arasında yaraların sarılması, ilişkilerin onarılması, hak ve adalet ekseninde güçlü bir birlikteliğin tesisi bizim varlık sebebimizdir" ifadelerini kullandı.

'ADALET VE DEMOKRASİ APARAT DEĞİLDİR'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin kapalı kapılar ardında sürdürülmesinin doğru olmayacağını ifade eden Arıkan, "Biz sürecin muğlaklığına ve müphemliğine itiraz ediyoruz. Biz hukukun işletilmesine değil; kişiye özel formüllerle hiçe sayılmasına itiraz ediyoruz. Sizin hak ve özgürlükleri tesis etmeniz için kişilere özel statüler ihdas etmeniz değil, gerçek anlamda hukuka riayet etmeniz gerekir. Bu tavrınızla, bu yaklaşımınızla ne 'Terörsüz Türkiye'yi kurabilir ne de yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa edemezsiniz. Türkiye'de bugün antidemokratik günler yaşıyoruz. Bugün kişilere özel statü arayanlar, milletin oyuyla seçilmiş insanların statüsünü yok saymaya devam ediyor. Bir rakam vereceğim; tutuklanan, görevden alınan, kayyım atanan belediye başkanlarının seçim bölgelerinde yaklaşık 40 milyon seçmen var. Yani Türkiye'nin neredeyse yüzde 60'ı seçtiği, oy verdiği, belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. Elbette ahlaksızlığa, yolsuzluğa göz yumulmamalı. Bunda hem fikiriz; ancak bu kayyım uygulamasını öyle sevdiler ki işlerine gelmeyen her kuruma, her kuruluşa kayyım atıyorlar. TMSF tarafından kayyımla yönetilen şirket sayısı 1314'e ulaşmış durumda. Sadece istisnai durumlarda başvurulması gereken kayyım uygulaması Türkiye'nin yeni yönetim biçimi haline geldi. O yüzden soruyorum; bu kayyım uygulaması, demokrasinin hangi statüsü. Gerçekten ilginç bir ülkede yaşıyoruz. İmralı'ya statüyü, ana muhalefete mutlak butlanı aynı anda konuşan bir iktidar ülkeyi yönetiyor. Adalet ve demokrasi sizin siyasal hesaplarınıza göre şekillenecek bir aparat değildir. İktidar medyası tarafından sürekli mutlak butlan konusu işleniyor, farkındayız. Türkiye'nin gündemi mutlak butlan değil; mutlak mutfaktır, mutlak yoksulluktur, mutlak adaletsizlik, mutlak enflasyondur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

