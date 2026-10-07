Arıkan, fon vurgunu konuşulmasın diye Meclis'i kapattırdıklarını öne sürdü - Son Dakika
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Arıkan, fon vurgunu konuşulmasın diye Meclis'i kapattırdıklarını öne sürdü

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Arıkan, fon vurgunu konuşulmasın diye Meclis\'i kapattırdıklarını öne sürdü
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de fon soruşturmalarını değerlendirdi. Arıkan, fon vurgununun bir ihmal değil örgütlü ve organize bir yapının eseri olduğunu söyledi. Arıkan, fon vurgunu konuşulmasın diye Meclis'i kapattırdıklarını öne sürdü.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İktidarın heybesinde fonlar var. Şunun iyi bilinmesini isteriz; fon vurgunu bir ihmalin değil, örgütlü, organize bir yapının eseridir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, fon soruşturmalarına ilişkin Arıkan, "Bizim heybemizde milletimizin derdi var, bizim heybemizde çözüm var. Bizim heybemizde milletimizin sorunları varken, iktidarın heybesinde ne var, diye bakıyoruz. İktidarın heybesinde fonlar var. Şunun iyi bilinmesini isteriz fon vurgunu bir ihmalin değil; örgütlü, organize bir yapının eseridir. Öyle bir düzen kurmuşlar ki tüm Türkiye'nin gözünün içine baka baka, uluslararası kurumların gözünün içine baka baka 1'i 10, 10'u 100 yapmışlar. Çalınan; sadece fondaki para değil, bu milletin umudu, güveni, geleceği çalındı. Fondaki parayı daha fazla çalışırız, çalandan geri alırız, göz yumandan tahsil eder tekrar yerine koyabiliriz; ancak birbirimize karşı kaybolan güveni nasıl yerine koyacağız. Devlete karşı kaybolan güveni nasıl yerine koyacağız. Kaybettiğimiz ahlaklı olma kararlılığını nasıl yerine koyacağız. Öte yandan milletin sol cebinden çalınanları, milletin sağ cebinden alınanlarla ödemek gibi bir hataya asla düşmemeliyiz. Her bir kuruş; işin başındakilerden, parayı götürenlerden, tüyoyu verenlerden, tüyoyu alanlardan tazmin edilmelidir. Bu hikayede kimse siyah beyaz bir aşk hikayesi aramasın. Bu hikayede beyaz olan millettir. Siyah olan ise milletin alın terine göz dikenlerdir" ifadelerini kullandı.

'UCU NEREYE DOKUNDU'

Arıkan ayrıca, "Dün Meclis'te 5 muhalefet grubu da fon vurgununun konuşulması için önerge vermişken, karar yeter sayısı istediniz sonra yeter sayı sağlanamasın diye Meclis'i kapattırdınız? Ucu nereye dokundu ki İstiklal Harbi'nde bile açık kalan Gazi Meclisimizi fon vurgununuz konuşulmaması için kapattırdınız. Ucu nereye dokundu ki olayı dış güçlere bağlamaya başladınız, ilk günlerde tuttuğunuz ucu bir saatte geri bıraktınız? Hiç kusura bakmayın biz bu meselenin önünü arkasını, altını üstünü, sağını solunu araştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
Mahmut ArıkanPolitikaGüncelSpSon Dakika

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