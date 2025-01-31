Arıkan Yalova'da Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Arıkan Yalova'da Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yalova'da Hamas lideri için cenaze namazına katıldı.

31.01.2025 20:56
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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan Yalova'da

YALOVA - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yalova'da Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları Lideri Muhammed Dayf için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir dizi programa katılmak üzere Yalova'ya geldi. İlk olarak Altınova ilçesindeki bir tersaneyi ziyaret eden Arıkan, ardından partililerle birlikte Marmara Depremi sonrasında yapılan 17 Ağustos Deprem Anıtı'na gitti. Yalova Merkez Camii önünde ikindi namazı sonrasında İzzeddin el-Kassam Tugayları Lideri Muhammed Dayf için kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Arıkan, ardından da kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Arıkan Yalova'da Gıyabi Cenaze Namazına Katıldı - Son Dakika

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