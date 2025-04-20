"CHP'ye kayyum atanacak" iddiası sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Arınç "Rasim Ozan, başka bir isimle savcı önüne götürülseydi içeriden çıkamaz hale gelirdi. Ama R.O.K olarak gittiği için şimdilik adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Ya böyle bir şey var ya da benim artık 'Tutuksuz yargılanmalar esastır' sözüm sakal da bırakmadığım halde bir gerçek haline geldi"ifadelerini kullandı.
Arınç sözlerini şöyle sürdürdü; "Artık bu kişiye özel yargılamalar haline geldi. Enis Berberoğlu için ben aynı şeyleri söyledim, Gergerlioğlu için aynı şeyleri söyledim, şimdi de başkaları için aynı şeyleri söylüyorum."
Son Dakika › Politika › Arınç: Rasim Ozan başka isimle savcı önüne çıksaydı içeriden çıkamazdı - Son Dakika
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