Arınç: Rasim Ozan başka isimle savcı önüne çıksaydı içeriden çıkamazdı - Son Dakika
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Politika

Arınç: Rasim Ozan başka isimle savcı önüne çıksaydı içeriden çıkamazdı

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP'ye kayyum atanacağı iddiası sonrasında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı için çarpıcı bir yorumda bulundu. Arınç "Rasim Ozan, başka bir isimle savcı önüne götürülseydi içeriden çıkamaz hale gelirdi. Ama R.O.K olarak gittiği için adli kontrol tedbiri uygulanıyor" dedi.

20.04.2025 15:33
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"CHP'ye kayyum atanacak" iddiası sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

ARINÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"R.O.K. OLARAK GİTTİĞİ İÇİN ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANIYOR"

Arınç "Rasim Ozan, başka bir isimle savcı önüne götürülseydi içeriden çıkamaz hale gelirdi. Ama R.O.K olarak gittiği için şimdilik adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Ya böyle bir şey var ya da benim artık 'Tutuksuz yargılanmalar esastır' sözüm sakal da bırakmadığım halde bir gerçek haline geldi"ifadelerini kullandı.

"KİŞİYE ÖZEL YARGILAMALAR" VURGUSU

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü; "Artık bu kişiye özel yargılamalar haline geldi. Enis Berberoğlu için ben aynı şeyleri söyledim, Gergerlioğlu için aynı şeyleri söyledim, şimdi de başkaları için aynı şeyleri söylüyorum."

Arınç: Rasim Ozan başka isimle savcı önüne çıksaydı içeriden çıkamazdı
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Rasim Ozan Kütahyalı, Bülent Arınç, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Arınç: Rasim Ozan başka isimle savcı önüne çıksaydı içeriden çıkamazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mehmet Topuz:
    doğru söylüyor .. 142 13 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Bı insan bu kadar nankör olur 30 111 Yanıtla
  • Resul Bey:
    doğru sen arınç olmasan fetodan ömür boyu yatardın bence 107 16 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Senin Rasimden hiç bir farkın yok. ikinizde show yapıyorsunuz 65 16 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Ne özelliği var? Bakan değil vekil değil? 53 18 Yanıtla
  • Musti5201:
    Bu aptalıda atsınlar içeri ne konuştuğunu ne yaptığını bilmeyen delinin Birii 26 36 Yanıtla
  • Kalemdar:
    kan grubunuz aynı. F. T ö- 51 10 Yanıtla
  • Celal Esen:
    AKP savcısı mı demek istedin 48 7 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    Sende artık bir sus be adam 14 35 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    İçlerinden biri gerçekleri konuşunca ona da muhalif olanlara davrandıkları gibi davranıyorlar. İşin garibi ihraç da edemiyorlar belli ki elinde onlara dair koz var. 38 6 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    aynen öyle başkan 32 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    AKP denilen partide nihayet bir kişi doğru söylemiş. Adalete en büyük ihaneti AKP yaptı. Halkın yargıya güvenini sarsacak herşeyi yaptı. Adalete güven azaldığı için yabancı sermaye de ülkeden kaçtı. 27 3 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Yok işte yok, adalet denen bişey yok. Emekli düşmanı ne derse o. Emir alan o hakimlerin aldığı paralar çoluğundan çocuğundan çıkar İnşaAllah 23 3 Yanıtla
  • emirhan2011:
    ikinizde aynı bokun lacivertisiniz 18 6 Yanıtla
  • 768107:
    akp li olunca koruma kanunu devreye giriyor 21 2 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    Bülent amca bunlar seni adam yerine koyduğundan değil hükümete zarar vermek için televizyonlara vesaire çağırıyorlar aklını başına al emekliliğin tadını çıkar 0 22 Yanıtla
  • 88939764:
    suç onun. degil ona bu imkanı veren alçaklarda hak hukukun olmadığı kişilere göre hüküm verilirse böyle olur....! 22 0 Yanıtla
  • matara80:
    Doğruya doğru 13 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Adalet olsa dediğin olurdu ama malasef ülkemizde adalet kaktı 1 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Bu ne demek oluyor adil ve adelet li. Ve hakkaniyetli bir kanununumuz yok yasalar kime neye göre 1 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Çok az kaldı, dönem değiştiğinde herhalde tutuklu sayısı q0 milyonu geçer, gecmelide. Hatta ceza yasasında hemen değişiklik yapılarak,Hepsini tutuklu yargılayıp, iddianamelerinide 3 yıl bekleyerek hazırlamak lazım. Bizlerin içi ancak o zaman soğur ve intikam almış oluruz. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    tastamam dogru laflar. 1 0 Yanıtla
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