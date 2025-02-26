Arnavutluk Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Politika

Arnavutluk Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani, Türkiye'de stratejik ortaklık konularında görüşecek.

26.02.2025 12:23
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Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, resmi bir ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, 27 Şubat tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bakan Hasani'nin gerçekleştirecekleri görüşmelerde, 2021 yılında resmileşen stratejik ortaklığın güçlendirilmesini teminen başta ticaret ve yatırımlar, savunma sanayii, terörle mücadele ve kültür alanlarında olmak üzere geniş bir yelpazede ortak projelerin gerçekleştirilmesi imkanları üzerinde durulması, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve uluslararası teşkilatlar nezdindeki işbirliğinin ele alınması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmede iki ülke arasında tesis edilen stratejik ortaklık ve ikili ilişkilerdeki ivmeyi daha da geliştirmeye yönelik kararlılığı ifade etmesi, ilişkilerin ahdi zeminin güçlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulaması, ikili ekonomik ilişkilerin teknoloji, bilişim, enerji ve savunma sanayii gibi yüksek katma değer oluşturan sektörlerde de ilerletilmesinin arzu edildiğinin aktarması bekleniyor. Görüşmede Balkanlarda barış ve refahın korunması için müşterek çalışmaların önem teşkil ettiğini iletmesi, Türkiye ve Arnavutluk'un uluslararası teşkilatlar nezdindeki işbirliğinin ve ortak çalışmaları sürdürmesinin önemine işaret etmesi öngörülen Bakan Fidan'ın ayrıca terörle mücadele konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi ve FETÖ'yle mücadele konusunda Arnavutluk'tan daha kuvvetli destek ve somut adımlar beklediğini dile getirmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Savunma, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutluk Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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