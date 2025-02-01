Arvas\'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi Van 8. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçilen Abdulahat Arvas'a tebrik ziyaretleri yoğun katılımla sürüyor.

Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, aşiret reisleri, iş adamları, il dışından gelen heyetler ve halkın her katmanından gelenler AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas'a tebriklerini ileterek, başarı dileklerinde bulunuyor. Bir haftayı aşan zaman içinde gelen tebrikleri makamında kabul eden Arvas, halkın bu teveccühü bizi hizmet için heyecanlandırıyor diyerek, "Tüm toplumu temsil eden yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yepyeni bir duruş ve kararlılık göstererek, herkesi kucaklayan ve gönüllere dokunan bir hizmet anlayışı içinde olacağız" dedi.

Tebrik için gelenlerin bu yönetim kadrosundan duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini belirten Arvas, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacagiz. Biz Van'da yaşayan herkesin derdini dinleyerek onlarla birlikte umuda ve güzel bir geleceğe imza atacağız. Tebrik için gelen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN