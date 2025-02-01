Arvas'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Arvas'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

Arvas\'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'a tebrikler yoğun ilgiyle devam ediyor. Yeni hizmet anlayışı vurgulandı.

01.02.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet ve Kalkınma Partisi Van 8. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçilen Abdulahat Arvas'a tebrik ziyaretleri yoğun katılımla sürüyor.

Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, aşiret reisleri, iş adamları, il dışından gelen heyetler ve halkın her katmanından gelenler AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas'a tebriklerini ileterek, başarı dileklerinde bulunuyor. Bir haftayı aşan zaman içinde gelen tebrikleri makamında kabul eden Arvas, halkın bu teveccühü bizi hizmet için heyecanlandırıyor diyerek, "Tüm toplumu temsil eden yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yepyeni bir duruş ve kararlılık göstererek, herkesi kucaklayan ve gönüllere dokunan bir hizmet anlayışı içinde olacağız" dedi.

Tebrik için gelenlerin bu yönetim kadrosundan duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini belirten Arvas, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacagiz. Biz Van'da yaşayan herkesin derdini dinleyerek onlarla birlikte umuda ve güzel bir geleceğe imza atacağız. Tebrik için gelen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Abdulahat Arvas, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, AK Parti, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Politika Arvas'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti
20:16 Lüleburgaz Belediyesi’nin yüzde 900’luk su zammına büyük tepki Lüleburgaz Belediyesi'nin yüzde 900'luk su zammına büyük tepki
19:58 Karaman’da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:20 Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz’e tutuklama talebi Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi
18:18 Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 16:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: Arvas'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.