Asgari Ücret Çocukların Geleceğini Tehdit Ediyor

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yetersiz asgari ücret politikalarının Türkiye'nin geleceğinin teminatı çocukların yetişme sürecini de olumsuz etkilediğini belirtti.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de asgari ücretin bir istisna olmaktan çıktığını söyledi. Suiçmez, "Asgari ücret, olağan ücret haline gelmiş, ülkemizin geniş bir kesimi için yaşam standardının temel belirleyicisi olmuştur." dedi.

Suiçmez, Türkiye'de çalışanların yarısının asgari ücretlilerden oluşmasının endişe verici boyutlara geldiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu durum, yoksulluk ve açlık sınırı altındaki hane halkı sayısını her geçen gün artırmakta, temel gıda maddelerine ulaşımı dahi güçleştirmektedir. Asgari ücret meselesi yalnızca ekonomik istatistiklerle sınırlı değildir. Sosyal hayatımız, aile yapımız, özellikle de çocuklarımızın geleceği bu adaletsiz düzenin bedelini ağır bir şekilde ödemektedir. Yetersiz asgari ücret politikalarının yalnızca bugünün ekonomik koşullarını değil geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişme sürecini de olumsuz etkilediğini göstermektedir."

Suiçmez, yeni asgari ücrete ilişkin taleplerinin 30 bin Türk lirası olduğunu, bunun altındaki herhangi bir rakamı kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.