Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi - Son Dakika

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Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" demişti.

Öte yandan Erbakan'ın çarşamba günü gazetecilerle yapacağı kahvaltılı basın toplantısı da ertelendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın oğlu, öğrenim gördüğü kolejde koronavirüs yakalandı. Yaşanan bu gelişme sonrası ailede bulunanlar ev karantinasına alındı. Erbakan'ın bütün programları da iptal edildi.

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