Aslan'dan İnfaz Yasası Eleştirisi

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, infaz yasasının ayrımcı bir yapıya sahip olduğunu savundu.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, herkesin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin TBMM'de kurulacak komisyonu beklediğini belirtti.

Cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını ileri süren Aslan, infaz yasasının ayrımcı ve eşitsiz bir yapıya sahip olduğunu iddia etti.

DEM Parti'li Aslan, cezaevlerinde ağır hastalığı, ilerleyen yaşı ve engelli durumu bulunan kişilerin tahliye edilmesini istedi.