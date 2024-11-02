Aslı Baykal: CHP'nin İşbirlikleri Ortaya Çıkıyor - Son Dakika
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Politika

Aslı Baykal: CHP'nin İşbirlikleri Ortaya Çıkıyor

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'nin hatalı işbirliklerinin gün yüzüne çıkmaya başladığını belirtti. Üstü kapalı eleştirilerde bulunan Baykal, ana muhalefet partisinin içindeki sorunların hükümet tarafından çözüldüğünü ifade etti.

02.11.2024 16:14
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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal "Ana muhalefet partisinin kurduğu yanlış işbirliklerinin bir gün bir şekilde ortaya çıkacağı belli idi ve ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Aslı Baykal X hesabından yaptığı paylaşımda "CHP'lilerin kendi içlerinde yapmış olmaları gereken ama hiç aldırmadıkları temizlik hükümet tarafından yapılıyor. Devamı rahatlıkla gelebilecek bir süreç. Tusaş saldırganının kardeşinin de CHP belediyesinde çalışıyor olması tesadüf mü" ifadelerine yer verdi.

"Ana muhalefet partisinin kurduğu yanlış işbirliklerinin bir gün bir şekilde ortaya çıkacağı belli idi ve ortaya çıkmaya başladı"

Baykal paylaşımının devamında, "Ana muhalefet partisinin kurduğu yanlış işbirliklerinin bir gün bir şekilde ortaya çıkacağı belli idi ve ortaya çıkmaya başladı. Seçimleri almak ve Türkiye'yi bir yöne doğru sürüklemek için kurulmuş olan ittifakların bu kadarla kaldığını düşünmek hayal. CHP'yi sahipsiz bırakıp yeniden tasarladılar; belediyelerin ve gelirlerin artması ile tasarım iyice derinleşti ama Türkiye'yi tasarlamaya güçleri yetmiyor şimdilik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aslı Baykal: CHP'nin İşbirlikleri Ortaya Çıkıyor - Son Dakika

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