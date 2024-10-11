Asu Kaya: Kız Çocuklarını Güçlendirmeliyiz - Son Dakika
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Politika

Asu Kaya: Kız Çocuklarını Güçlendirmeliyiz

Asu Kaya: Kız Çocuklarını Güçlendirmeliyiz

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, toplumsal şiddetle mücadelede kız çocuklarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

11.10.2024 16:21
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Toplumsal şiddeti sona erdirmek, eşitsizlik ve ayrımcılık döngüsünü kırmak için bugünün kız çocuklarını güçlendirmeliyiz." dedi.

Kaya, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kız çocuklarının "14 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"nün kutlanması gerekirken ülkenin her geçen gün kız çocukları ve kadınlar için adeta cehenneme döndüğünü ileri sürdü.

Kaya, "Korumamız gereken çocuklarımız 'kayıp' betimlemesiyle hayatımızda daha fazla yer almaya başladıkça, çocuklarımızı göz göre göre toprağa verdikçe ve de sokakta parçalanmış kadın bedenleri gördükçe yaşadığımız cehennemin nasıl büyük bir çürümüşlük sonucu yaratıldığını görüyoruz. Daha vahimi, kadın haklarından nasıl bir geriye gidiş olduğunu, iktidarın sorumsuzluğunun bizi getirdiği noktayı ve kadını ikinci cins yapmak için izlediği politikayı gördük. Toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtlığına ve şiddetle mücadelede var olan siyasi irade eksikliğine son vermek zorundayız." diye konuştu.

Toplumsal şiddeti sona erdirmek, eşitsizlik ve ayrımcılık döngüsünü kırmak için bugünün kız çocuklarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Asu Kaya, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarını güçlendirmenin en önemli yolunun eğitimden geçtiğini bilerek kız çocuklarının eğitimini güçlendirecek politikaları gelin birlikte hayata geçirelim."

Kaya, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini savunarak "Eğer siz bu gidişata dur demezseniz biz diyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ne biz geri döneceğiz. Politik tercihlerimizi çocuklardan, kadınlardan yana kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Sözleşmesi, Politika, Kadın, Son Dakika

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