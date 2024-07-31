Atakum Belediye Başkanı Muhtarlarla Dayanışma İçinde - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Atakum Belediye Başkanı Muhtarlarla Dayanışma İçinde

Atakum Belediye Başkanı Muhtarlarla Dayanışma İçinde

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kentteki muhtarlarla bir araya gelerek dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Türkel, Atakum'u hak ettiği seviyeye el birliği ile taşıyacaklarını belirtti.

31.07.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kentteki muhtarlarla bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, dayanışma vurgusu yaparak, "Atakum'u, hak ettiği seviyeye el birliği ile taşıyacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kentteki 57 mahalle muhtarıyla Çakırlar Korusu'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programda, Atakum'da hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi veren Başkan Türkel, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi. Türkel, kentin kırsal ve merkez mahallelerinde yapılacak çalışmalar hakkında muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

"Atakum'u hak ettiği seviyeye taşıyacağız"

Başkan Türkel programda yaptığı konuşmada, "Hepimizin hedefi ortak. 'Atakum sevdamız' dedik. Sevdamız için gece-gündüz, canla başla çalışacağız. Yolumuz zor ve aşmamız gereken engeller var ama biz bu yola yüreğimizi ortaya koyarak çıktık. Şikayet etmek için değil çalışmak için buradayız. Yaşadığımız zorlu süreci iş birliği içerisinde el ele vererek aşacağız. Yüreğimizden aldığımız güçle kentimizin dört bir yanını adım adım güzelleştireceğiz. Atakum Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kentimizi ekonomik ve sosyal açıdan kalkındırmak için kullanıyoruz. Hedeflediğimiz gibi artan üretimi ve istihdamının yanı sıra eğitim, spor ve turizm olanaklarıyla Atakum'u hak ettiği seviyeye el birliğiyle taşıyacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Serhat Türkel, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Atakum Belediye Başkanı Muhtarlarla Dayanışma İçinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:41:28. #1.13#
SON DAKİKA: Atakum Belediye Başkanı Muhtarlarla Dayanışma İçinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement