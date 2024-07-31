Atakum Belediye Başkanı Muhtarlarla Dayanışma İçinde

Politika

Kentteki muhtarlarla bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, dayanışma vurgusu yaparak, "Atakum'u, hak ettiği seviyeye el birliği ile taşıyacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kentteki 57 mahalle muhtarıyla Çakırlar Korusu'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programda, Atakum'da hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi veren Başkan Türkel, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi. Türkel, kentin kırsal ve merkez mahallelerinde yapılacak çalışmalar hakkında muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

"Atakum'u hak ettiği seviyeye taşıyacağız"

Başkan Türkel programda yaptığı konuşmada, "Hepimizin hedefi ortak. 'Atakum sevdamız' dedik. Sevdamız için gece-gündüz, canla başla çalışacağız. Yolumuz zor ve aşmamız gereken engeller var ama biz bu yola yüreğimizi ortaya koyarak çıktık. Şikayet etmek için değil çalışmak için buradayız. Yaşadığımız zorlu süreci iş birliği içerisinde el ele vererek aşacağız. Yüreğimizden aldığımız güçle kentimizin dört bir yanını adım adım güzelleştireceğiz. Atakum Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kentimizi ekonomik ve sosyal açıdan kalkındırmak için kullanıyoruz. Hedeflediğimiz gibi artan üretimi ve istihdamının yanı sıra eğitim, spor ve turizm olanaklarıyla Atakum'u hak ettiği seviyeye el birliğiyle taşıyacağız" diye konuştu. - SAMSUN