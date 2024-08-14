Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, halkla buluşmalarına devam ediyor

Politika

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Atakum Belediyesi olarak sunduğumuz hizmetlerde ve hayata geçireceğimiz projelerde her bir Atakumlunun fikri, sesi ve emeği karşılık bulacak" dedi.

Başkan Türkel son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan halk pazarında, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Türkel'i sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılayan Atakumlular, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek taleplerini ilettiler. Pazar esnafının yaşadığı sıkıntıları da dinleyen Türkel, yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

"Halka hizmet için halkın arasında olacağım"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, halk buluşmalarının artarak devam edeceğini belirterek ziyaretle ilgili, "Bugün, pazar esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Gündelik yaşamdan, sosyal ve ekonomik hayata kadar karşılaştıkları sorunları ve taleplerini dile getirdiler. Samimi bir havada sohbet ettik. Ben, onlara belediye çalışmalarımız ve hayata geçireceğimiz projeler hakkında bilgi verdim. 'Halkımıza hizmet için, her zaman halkın arasında olacağız', diyerek bu yola çıktık. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için, Atakum'un dört bir yanında ziyaretlerimize devam edeceğiz. Atakum Belediyesi olarak sunduğumuz hizmetlerde ve hayata geçireceğimiz projelerde her bir Atakumlunun fikri, sesi ve emeği karşılık bulacak. Atakum'u adına yakışır, dinamik, üretim ve istihdamı fark oluşturan bir kent seviyesine ulaştırmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız" diye konuştu. - SAMSUN