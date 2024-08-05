Atakum Belediyesi Meclisi, AtaMarket'in kapatılmasını görüştü - Son Dakika
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Politika

Atakum Belediyesi Meclisi, AtaMarket'in kapatılmasını görüştü

Samsun'un Atakum Belediyesi meclis toplantısında, AtaMarket'in kapatılma teklifi gündeme alınarak komisyona havale edildi. Gıda bankası olan AtaMarket'in bağış bulma konusunda sıkıntı yaşandığı ve yeni bir projeye başlanacağı belirtildi.

05.08.2024 16:36
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Atakum meclisi toplandı: AtaMarket'in kapatılması gündemde

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi meclis toplantısında, AtaMarket'in kapatılma teklifi gündeme alınarak komisyona havale edildi.

AtaMarket adında faaliyet gösteren gıda bankası, 2020 yılında Atakum Belediyesi tarafından faaliyete geçirilmişti. Bugün toplanan ilçe belediye meclisinde görüşülen 'gıda bankasının kapatılması' ile ilgili teklif, meclis üyelerinin 'oy birliği' kabul edilerek ilgili komisyona sevk edildi. Atakum Belediye Binası Meclis Toplantı Salonu'nda Halil Taşkın başkanlığında yapılan toplantıda toplam 5 gündem maddesi görüşüldü.

"4 aydır bağış bulamıyoruz"

Madde hakkında meclisi bilgilendiren Atakum Belediyesi bürokratları konuyla ilgili olarak, "AtaMarket (Gıda Bankası) 2020 yılında kuruldu. Kuruluş amacı; Özgür Bölüşüm Derneği üzerinden faaliyet gösterdi ve belediye bütçesinden asla bir aktarım olmadı. Fakat oradaki personel gideri belediye bütçesinden karşılanıyor. Elektrik, doğalgaz, su ve kirası belediye bütçesinden karşılanıyor. Artık bağış konusunda sıkıntı yaşıyoruz. 4 aydır bağış bulamıyoruz. 2 bin kişi oradan yardım alıyordu. Artık tıkanma noktasına geldik. Onunla ilgili de AtaMarket kapatılarak yeni dönemde 'sosyal destek kartı' diye bir projeye başlayacağız. Onun çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Mecliste ayrıca 'mıcır alım işi' için kullanılmak üzere KDV dahil 15 milyon TL kredi talebinin de yer aldığı toplam 5 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere komisyonlara gönderildi.

Kaynak: İHA

Samsun, Atakum, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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