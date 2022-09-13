Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim - Son Dakika
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Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim

13.09.2022 12:31

Atilla Taş, sosyal medya hesabından muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendiğini açıkladı. Taş, paylaşımında, ''Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim. Tabii ki söyleyemem ama 'umut verici' diyeyim" ifadelerini kullanırken, "Söylememe nedeniniz nedir?'' diye gelen bir yoruma ise '' Söz verdim'' yanıtını verdi.

Seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken kamuoyunda en çok tartışılan konulardan bir tanesi de muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu oldu. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanırken Millet İttifakı ise adayını henüz belirlemedi.

''SÖYLEYEMEM AMA UMUT VERİCİ''

Ancak konu hakkında her gün yeni bir iddia ve isim ortaya atılırken Atilla Taş sosyal medyadan gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım yaptı. Atilla Taş yaptığı paylaşımda, "Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim. Tabii ki söyleyemem ama 'umut verici' diyeyim" dedi. Taş paylaşımına, ''Söylememe nedeniniz nedir?'' diye gelen bir yoruma ise '' Söz verdim'' ifadesiyle yanıt verdi.

Atilla Taş: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, söyleyemem ama umut verici

2016'DA TUTUKLANMIŞTI

FETÖ soruşturması kapsamında 31 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Atilla Taş, ardından serbest bırakılmıştı. Tek davada 5 ayrı suç iddiasıyla hakim karşısına çıkan Atilla Taş, beraat etmişti.

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Millet İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

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