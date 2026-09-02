Avrupa Hareketlilik Haftası lansmanında Seçer, \'Herkes için hareketlilik\' vurgusu yaptı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında medya lansmanı ve çalıştay düzenlendi. Programa katılan Başkanı Seçer, "Herkesin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi en temel hedeflerimizdendir" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenlenen medya lansmanı ve çalıştaya katıldı. TBB ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen programda, 'Herkes İçin Hareketlilik' ve 'Nesiller Arası Adalet' temaları doğrultusunda 2026 yılı kampanyasının detayları paylaşıldı.

"Herkesin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi en temel hedeflerimizdendir"

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Seçer, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının Türkiye'de rağbet gördüğünü belirterek, belediyelerin de kampanyada aktif olarak yer aldığını vurguladı. TBB'nin 2018 yılından bu yana kampanyaya olan desteğinden söz eden Seçer, bu sene de aktif katılımın yüksek olacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti. Bu yılın temalarına değinen Seçer, "Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl bir tema dahilinde kutlanıyor, ana tema geçen yıl olduğu gibi 'Herkes İçin Hareketlilik'. Bunun yanında bu yıl 'Nesiller Arası Adalet' temasına da odaklanıyoruz. Bu tema, kamusal alanlarımızı ve ulaşım sistemlerimizi hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek planlamamızı hatırlatıyor. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş almış vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi, ulaşım politikalarımızın en temel hedeflerinden biri olmalıdır" diye konuştu.

"Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da unutmamalıyız"

Ulaşımı yalnızca bir altyapı meselesi olarak değil, insanların günlük yaşamını kolaylaştıran ve sosyal hayata katılımını güçlendiren temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini dile getiren Seçer, tüm yaş grupları için erişilebilir hareketlilik sunmanın bir görev olduğunun altını çizdi. Kentlerde fiziksel veya dijital hiçbir engel taşımayan ulaşım çözümleri sunmayı hedeflediklerini kaydeden Seçer, "Daha yaşanabilir kentler için ulaşımı, insanı merkeze alan bir anlayışla planlamak zorundayız. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da unutmamalı, buna göre hareket etmeliyiz. Bunun da yolu vatandaşı dinlemek, ihtiyacını tespit etmek ve gerekli planlamaları en doğru şekilde yapmaktan geçiyor" dedi.

Belediyelerin bu alanda her geçen gün daha nitelikli projeleri hayata geçirdiğini hatırlatan Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftasının bu alanda belediyeler için bir platform görevi gördüğünü söyledi.