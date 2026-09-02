Avrupa Hareketlilik Haftası lansmanında Seçer, 'Herkes için hareketlilik' vurgusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Hareketlilik Haftası lansmanında Seçer, 'Herkes için hareketlilik' vurgusu yaptı

Avrupa Hareketlilik Haftası lansmanında Seçer, \'Herkes için hareketlilik\' vurgusu yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle Avrupa Hareketlilik Haftası'nın medya lansmanı düzenlendi. TBB Başkanı Vahap Seçer, ulaşım politikalarında herkesin kent yaşamına eşit katılımının temel hedef olduğunu söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında medya lansmanı ve çalıştay düzenlendi. Programa katılan Başkanı Seçer, "Herkesin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi en temel hedeflerimizdendir" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenlenen medya lansmanı ve çalıştaya katıldı. TBB ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen programda, 'Herkes İçin Hareketlilik' ve 'Nesiller Arası Adalet' temaları doğrultusunda 2026 yılı kampanyasının detayları paylaşıldı.

"Herkesin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi en temel hedeflerimizdendir"

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Seçer, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının Türkiye'de rağbet gördüğünü belirterek, belediyelerin de kampanyada aktif olarak yer aldığını vurguladı. TBB'nin 2018 yılından bu yana kampanyaya olan desteğinden söz eden Seçer, bu sene de aktif katılımın yüksek olacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti. Bu yılın temalarına değinen Seçer, "Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl bir tema dahilinde kutlanıyor, ana tema geçen yıl olduğu gibi 'Herkes İçin Hareketlilik'. Bunun yanında bu yıl 'Nesiller Arası Adalet' temasına da odaklanıyoruz. Bu tema, kamusal alanlarımızı ve ulaşım sistemlerimizi hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek planlamamızı hatırlatıyor. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş almış vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi, ulaşım politikalarımızın en temel hedeflerinden biri olmalıdır" diye konuştu.

"Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da unutmamalıyız"

Ulaşımı yalnızca bir altyapı meselesi olarak değil, insanların günlük yaşamını kolaylaştıran ve sosyal hayata katılımını güçlendiren temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini dile getiren Seçer, tüm yaş grupları için erişilebilir hareketlilik sunmanın bir görev olduğunun altını çizdi. Kentlerde fiziksel veya dijital hiçbir engel taşımayan ulaşım çözümleri sunmayı hedeflediklerini kaydeden Seçer, "Daha yaşanabilir kentler için ulaşımı, insanı merkeze alan bir anlayışla planlamak zorundayız. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da unutmamalı, buna göre hareket etmeliyiz. Bunun da yolu vatandaşı dinlemek, ihtiyacını tespit etmek ve gerekli planlamaları en doğru şekilde yapmaktan geçiyor" dedi.

Belediyelerin bu alanda her geçen gün daha nitelikli projeleri hayata geçirdiğini hatırlatan Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftasının bu alanda belediyeler için bir platform görevi gördüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

Türkiye Bankalar Birliği, Vahap Seçer, Politika, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Medya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa Hareketlilik Haftası lansmanında Seçer, 'Herkes için hareketlilik' vurgusu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt "Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:28
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
17:48
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 19:15:59. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Hareketlilik Haftası lansmanında Seçer, 'Herkes için hareketlilik' vurgusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement