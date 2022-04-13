Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda - Son Dakika
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Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda

13.04.2022 19:37
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda

Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklif görüşmelerine katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, kanun teklifi hazırlanırken kendi fikirlerinin alınmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Hukuk fakültelerinin yılda 20 bin mezun verdiğini, yılda 15 bin avukatın stajyerlik yaptığını aktaran Sağkan, hukuk fakültelerinin ve mezun sayılarının artmasının beraberinde nitelik sorununu da getirdiğini söyledi.

Kanun teklifinin stajyer avukatların temel sorunlarına bir çözüm içermediğini dile getiren Sağkan, stajyer avukatların ciddi ekonomik sorunları olduğunu, bu ekonomik sorunların getirisi olarak da bir sömürüye teslim olduklarını ifade etti.

Sağkan, stajyer avukatlara asgari ücret verilmesi ve kamu tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından "adli yardım bürosu" oluşturmasına ilişkin maddeyi de eleştiren Sağkan, "Bu maddenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını anlayamadık. Gerekçelere baktık göremedik. Şu anda İstanbul ve Ankara'da 2 nolu ve 1 nolu barolar bakımından böyle sorun yok. Her iki baroda sorunsuz olarak sistemlerine entegre olmuş durumdalar ve her iki baroda bu şekilde sorunsuz olarak bu sistemi yürütüyorlar." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın bu maddeye ilişkin "vatandaşın avukat seçme serbestisi olmalı" ifadesini kullandığını aktaran Sağkan, şunları kaydetti:

"Adli yardım sistemlerinde vatandaşların avukat seçme özgürlüğü yoktur. Vatandaş talepte bulunur, robot sistem vardır, manuel müdahaleye tamamen kapalı olacak şekilde sıradan bir puanlama ile avukat ataması yapar. Burada temel olan vatandaşın adalete erişimini kolaylaştırmaktır. Bunu da barolar bir eşitlik içinde yapmalıdır. Vatandaşlar avukat seçmez, barolar eşitlik içinde avukat tahsis eder. Bu yaptığınız vatandaşların avukat seçmesi değil, bu vatandaşın baro seçmesidir. Bu neye tekabül edecek? Bu teklif çok tehlikelidir. Yurttaşı bölme noktasına getirir. Çok tehlikeli bir maddedir."

Sağkan, yapılacak düzenlemenin adaleti ve eşitliği getirdiğinden söz edilemeyeceğini iddia etti.

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, kanun teklifinde yer alan "adli yardım" konusundaki düzenlemeyi eleştirdi.

Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç'un Durakoğlu'nun "adli yardım" konusundaki eleştirilerine yanıt vermesi üzerine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Neden böyle bir uygulama yapıyoruz? Kaostan mı besleniyoruz? Bir deli bir kuyuya taş attı..." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Tanrıkulu'nun kullandığı "Bir deli bir kuyuya taş attı" ifadesine tepki gösterdi, bunun üzerine Komisyonda milletvekilleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç, Tanrıkulu'dan kullandığı söz nedeniyle özür dilemesini istedi.

Komisyonda kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlamasının ardından yarın saat 13.00'da maddelerin görüşülmesi için toplanılmasına karar verildi.

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Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, Adalet, Baro, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda - Son Dakika


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