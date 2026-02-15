Avustralya, AUKUS İçin 3,9 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Avustralya, AUKUS İçin 3,9 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

15.02.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya, nükleer denizaltı tersanesi için 3,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Avustralya hükümeti, AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD üçlü güvenlik anlaşması) kapsamında nükleer güçle çalışan denizaltıların teslimatına yardımcı olacak bir tersanenin inşasını ilerletmek için 3,9 milyar Avustralya doları (2,76 milyar ABD doları) harcayacağını açıkladı.

Avustralya, savunma sanayisinde uzun vadeli dönüşüm hedefleri doğrultusunda kritik bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Canberra yönetimi, AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD üçlü güvenlik anlaşması) kapsamında nükleer güçle çalışan denizaltıların teslimatına yardımcı olacak bir tersanenin inşasını ilerletmek için 3,9 milyar Avustralya doları (2,76 milyar ABD doları) harcayacağını açıkladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, söz konusu yatırımın Güney Avustralya eyaletinin Adelaide şehrindeki Osborne kasabasında yeni tersaneyi teslim etmek için peşinat olarak nitelendirdi. Albanese yaptığı açıklamada, "Osborne'daki denizaltı inşa tersanesine yatırım yapmak, Avustralya'nın konvansiyonel silahlı, nükleer enerjili denizaltılarını teslim etmek için çok önemli" ifadelerini kullanarak, inşaatın toplam maliyetinin gelecek yıllarda 30 milyar Avustralya doları olacağını savundu.

Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas ise peşinatın tersane için gerekli altyapının inşasına harcanacağını belirterek, "Bu sadece başlangıç" dedi.

AUKUS nedir?

2021 yılında duyurulan AUKUS, Avustralya'nın bugüne kadarki en büyük savunma yatırımıdır ve 2027'den itibaren ABD komutasındaki Virginia sınıfı denizaltıların Avustralya'da konuşlandırılması, 2030 yılında da Avustralya'ya birkaç Virginia denizaltısının satılması ve İngiltere ile Avustralya'nın yeni bir AUKUS nükleer denizaltı sınıfı inşa etmesini öngörmektedir. Osborne, Avustralya'nın ASC ile İngiltere'nin BAE Systems şirketlerinin, AUKUS anlaşmasının temel unsurlarından biri olan Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltı filosunu ortaklaşa inşa edeceği merkezdir. - CANBERRA

Kaynak: İHA

Avustralya, Politika, Ekonomi, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Avustralya, AUKUS İçin 3,9 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:46:57. #7.11#
SON DAKİKA: Avustralya, AUKUS İçin 3,9 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.