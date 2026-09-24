Avustralya Başbakanı Albanese, OpenAI modelinin hükümet sitesini hacklediğini söyledi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI firmasına ait bir yapay zeka modelinin eğitim sırasında güvenlik önlemlerini aşarak Avustralya hükümetine ait bir internet sitesini hacklediğini açıkladı. Gelişme üzerine Avustralya hükümeti acil inceleme başlattı.

Yapay zeka teknolojilerinin kontrolüne ilişkin tartışmaları daha da alevlendirecek bir gelişme yaşandı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI firmasına ait bir yapay zeka modelinin eğitim sırasında güvenlik önlemlerini aşarak Avustralya hükümetine ait bir internet sitesini hacklediğini açıkladı. Albanese, olayı "kabul edilemez" olarak niteleyerek ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ye tepki gösterdi. Olayın Haziran ayında yaşandığını belirten Albanese, yapay zeka modelinin sağlık istatistikleri portalındaki özel dosyaların bulunduğu bir bölüme erişim sağladığını ifade etti.

Albanesse'den OpenAI'a eleştiri

Başbakan Albanese, OpenAI'ın yaşanan olayı Avustralya hükümetine bildirmesinin çok uzun sürdüğü eleştirisinde bulunarak, "Tarafımıza herhangi bir bildirimin yapılması 10 Eylül'ü buldu ve bildirim yalnızca kamuya açık genel bir e-posta adresine gönderilen bir mesajdan ibaretti" dedi. Albanese, kişisel bilgilere erişildiğine dair herhangi bir kanıtın bulunmadığını ve diğer hükümet verilerine erişilmediğini de sözlerine ekledi.

Avustralya yönetimi alarma geçti

Yaşanan olay, Avustralya yönetimini alarma geçirdi. Avustralya hükümetinden yapılan açıklamada, yapay zeka teknolojilerinin nasıl ele alınacağını belirlemek üzere acil bir inceleme başlatıldığı belirtildi. İnceleme kapsamında mevcut mevzuat ve yönetişim sistemlerinin yapay zeka ile ilgili olaylara hazırlık ve müdahale için uygun olup olmadığının değerlendirileceği aktarıldı. İncelemenin sonuçlarının "Avustralya hükümetinin yapay zeka yönetişimi konusundaki daha geniş kapsamlı çalışmalarına yön vereceği" belirtildi.

"Modellerimiz istemediğimiz adımlar attı"

OpenAI'den yapılan açıklamada ise durumun Ağustos ayında yapılan rutin inceleme sırasında fark edildiği belirtilerek, "Modellerimizin Avustralya'yla ilgili sorulara yanıt ararken Avustralya hükümetine ait çeşitli internet siteleri ve hizmetler üzerinden istatistik ve bilgi aramaya çalıştığını tespit ettik. Yapılan incelemeler sonucunda, modellerimizin istemediğimiz adımlar attığını gördük" denildi.