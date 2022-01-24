Avustralya ve Fransa'dan vatandaşlarına "Ukrayna" uyarısı - Son Dakika

Rusya- Ukrayna gerilimi devam ederken, Avustralya vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısı yaptı. Fransa ise Ukrayna'ya seyahat uyarısı yayınladı.

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, birçok ülke muhtemel bir savaş durumuna karşı vatandaşlarını Ukrayna konusunda uyarmaya başladı. Avustralya hükümeti, Rusya ile gerilimin giderek artmasının ardından vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları yönünde çağrıda bulunurken, Ukrayna'ya seyahat etmeyin uyarısı yayınladı.

Fransa'dan Ukrayna seyahatleri erteleyin çağrısı

Fransa, vatandaşlarına Rusya ile yaşanan gerilimin ardından Ukrayna'ya olan seyahatlerini ertelemeleri uyarısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus birliklerin, Ukrayna sınırlarında konuşlanmasıyla yaşanan gerginlik" sebebiyle daha dikkatli olunması gerektiği ifade edilerek, Ukrayna'nın kuzey ve doğusundaki sınır bölgelerine seyahat edilmemesi çağrısında bulunuldu. Fransız vatandaşlarına zorunlu kalmadıkça Ukrayna'ya yapılması planlanan seyahatlerin ertelenmesi gerektiği ifade edildi.

ABD, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına tahliye emri vermişti

ABD, Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD hükümet çalışanlarının da ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti. - SİDNEY