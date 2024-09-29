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Politika

Avusturya Genel Seçimleri Başladı

Avusturya'da 6,3 milyon seçmen, yeni hükümeti belirlemek için oy kullanmaya başladı.

29.09.2024 11:34
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Avusturya'da halk, yeni hükümeti belirleyecek genel seçimler için 07.00 itibarıyla sandık başına giderek, oy kullanmaya başladı.

Orta Avrupa ülkesi Avusturya'da genel seçimler yapılıyor. Yeni hükümeti belirleyecek seçimler için halk bugün 07.00 itibarıyla sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. 6,3 milyondan fazla seçmenin bulunduğu ülkede sandıklar 17.00'de kapanacak. Posta yoluyla yapılan oylamalara ve daha erken kapanan merkezlerdeki oy sayımlarına dayanan tahminlerin sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.

Anketlerde aşırı sağ önde

Seçim öncesi yapılan birçok ankette birinci çıkan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) birkaç kez hükümette yer almasına rağmen hiçbir zaman ulusal bir oylamada birinci çıkamadı. 2021 yılında İslam'ı eleştiren ve sığınmacılar konusunda daha sert kurallar vaat eden FPÖ'nün liderliğini üstlenen 55 yaşındaki Herbert Kickl, Avrupa'daki diğer ülkelerde olan aşırı sağ partilere paralel olarak, göç, enflasyon ve Covid kısıtlamalarına yönelik öfkeyle popülaritesini artırırken, parti şu anda kamuoyu yoklamalarında yüzde 27'lik bir desteğe sahip.

Öte yandan Rusya dostu olarak bilinen FPÖ, Avusturya'nın tarafsızlığını gerekçe göstererek AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına da karşı çıkıyor.

İktidardaki ÖVP farkı kapatıyor

Son haftaya kadar anketlerde FPÖ'nün gerisinde kalan iktidardaki muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ise aradaki farkı kapatmayı başardı. Seçim kampanyasını "Kaos yerine istikrar" vaadiyle sürdüren ÖVP, son anketlerde yüzde 25 oranında destek gördü.

ÖVP, 2019'daki son genel seçimlerde yüzde 37,2 oranında oy alarak birinci parti seçilmişti.

Tahminler koalisyon hükümeti kurulacağı yönünde

Anketlere göre kim kazanırsa kazansın mutlak çoğunluğun çok altında kalacak, ancak bir koalisyon hükümetine liderlik etme hakkını elde edecek. - VİYANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avusturya Genel Seçimleri Başladı - Son Dakika

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