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Aydemir: 'Gazeteci toplumsal vicdanın sesidir' - Son Dakika

Aydemir: 'Gazeteci toplumsal vicdanın sesidir'

10.01.2022 12:35
Aydemir: 'Gazeteci toplumsal vicdanın sesidir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, olay ve olguları paylaşarak yaşama dair hedef oluşturan; değerleri gündeme taşıyarak milli ve manevi temelleri diri tutan;

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, olay ve olguları paylaşarak yaşama dair hedef oluşturan; değerleri gündeme taşıyarak milli ve manevi temelleri diri tutan; yaşanmışlıklara ait kayıt ve tespitlerle düşünce hayatına ilham kazandıran gazetecilerin toplumsal vicdanın sesi olduklarını söyledi.

'Gazeteci toplumsal aklın ifadesidir'

Gazeteciliğin yalnızca habercilik olarak tanımlanarak dar kalıplarda tutulmasının haksızlık olduğunu, mesleğin aynı zamanda toplumu bilgilendirme, olguları değerlendirme, gerçekleri seslendirme, sosyoekonomik gelişmeleri belirleme gibi özel bir işlev ve fonksiyonu olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Gazeteci toplumsal aklın ifadesidir.' kaydını düştü.

Gazeteci toplumsal hafızanın bizatihi kendisidir

Olaylar ve aktörlerini gündeme taşıyarak halkın geleceğe dair beyin fırtınası yaşaması; geçmişin izlerini ve tarihini paylaşarak vatandaşın bugününe ışık tutması; geçmişe ait deneyimleri aktararak yarınlar için akıl ve sezgi temelli yol haritası oluşturulması odağında gazeteciliğin seçkin bir görevi üstlendiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Gazeteci toplumsal hafızanın bizatihi kendisidir. ' dedi.

'Gazeteci toplumsal törenin müddeisidir'

Sosyal medya üzerinden sahibinin sesi olarak gerçekleri deforme eden, çıkar uğruna manipülasyonlara düşen, yalanlarla kişi ve toplum hukukunu hiçe sayan, iftira ve bühtanlarla hakkı çiğneyenlerle, sahada olay ve olguları yaşayarak toplumun gözü ve sesi olan gazetecilerin ayrı tutulması gerektiğini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Gazeteci toplumsal törenin müddeisidir.' nitelemesini yaptı.

'Gazeteci toplumsal güvenin timsalidir'

Mesajında, Erzurum özelinde gazeteciliğin, 'haber namusu' ölçüsü, 'toplum iffeti' kırmızı çizgisi üzerinde yürütüldüğü, ilde görev yapan gazetecilerin hak ve hakikat ekseninde sabit kadem olduklarını aktaran Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'da görev yapan gazeteci arkadaşlarımız toplumsal güvenin timsalidir. ' dedi.

Rahmet niyazı

Milletvekili Aydemir, 'Basın camiamızın Çalışan Gazeteciler Günü mihverinde başarılarının devamını diliyor, Ahmet Polat, Cihat Güngör, Sayıl Narmanlıoğlu, Demir Bilirdönmez, Sebahattin Yılmaz, Şerafettin Yılmazoğlu, Galip Tutar, Tevfik Akan'ın ruhaniyeti özelinde Hakka yürümüş olan tüm gazetecilerimize rahmet niyaz ediyoruz. ' paylaşımında bulundu. - ERZURUM

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İbrahim Aydemir, Milletvekili, Erzurum, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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