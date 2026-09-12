Aydın araştırmasında Çerçioğlu yüzde 51,6 etki oranıyla ilk sırada - Son Dakika
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Aydın araştırmasında Çerçioğlu yüzde 51,6 etki oranıyla ilk sırada

Aydın araştırmasında Çerçioğlu yüzde 51,6 etki oranıyla ilk sırada
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Aydın'da 7-9 Eylül 2026'da bin 300 seçmenle yapılan araştırmada Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 51,6'lık etki oranıyla en etkili siyasi aktör oldu. Çerçioğlu'nu yüzde 37,8 ile Mustafa Savaş ve yüzde 29,4 ile Bülent Tezcan takip etti.

Aydın'da bin 300 seçmenle gerçekleştirilen araştırmada Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 51,6'lık etki oranıyla siyasi kararlar, kamuoyu ve seçmen eğilimlerinde kentin en etkili siyasi aktörü olarak birinci sırada yer aldı.

Aydın'da siyasetin en etkili isimlerini belirlemeye yönelik araştırmanın sonuçları açıklandı. 7- 9 Eylül 2026 tarihleri arasında Aydın genelinde bin 300 seçmenle gerçekleştirilen araştırmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 51,6'lık etki oranıyla ilk sırada yer aldı. Araştırmada katılımcılara, "Aydın siyasetinde kararları, tartışmaları ve seçmen eğilimlerini en fazla etkileyen siyasetçiler kimlerdir?" sorusu yöneltildi. Çalışmada siyasi gündem belirleme, kamuoyu oluşturma ve seçmen üzerindeki etki algısı ölçüldü. Sonuçlara göre ilk sırada yer alan Çerçioğlu'nu yüzde 37,8 ile AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yüzde 29,4 ile Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan takip etti. Listenin dördüncü sırasında yüzde 17,8 ile Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, beşinci sırasında ise yüzde 15,6 ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yer aldı.

Özel bir araştırma firması tarafından hazırlanan çalışmada bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemi kullanılırken, örneklemin yaş, cinsiyet ve ilçe kotalarına göre dengelendiği ve sonuçların yüzde 95 güven aralığında değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aydın araştırmasında Çerçioğlu yüzde 51,6 etki oranıyla ilk sırada - Son Dakika

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