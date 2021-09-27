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Aydın başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika

Aydın başkan adaylığını açıkladı

27.09.2021 14:27
Aydın başkan adaylığını açıkladı, System.String[]

Uzun süredir hazırlık çalışmalarını yürüten Murat Aydın, Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (ART-KAF) başkan adaylığını açıkladı.

Uzun süredir hazırlık çalışmalarını yürüten Murat Aydın, Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (ART-KAF) başkan adaylığını açıkladı.

Artvin'e ve Artvinlilere kendini adamış biri olarak 2 yıldır hazırlık çalışmaları yaptığını belirten Murat Aydın, 'Hep birlikte yeniden zirveye' sloganıyla Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı. Murat Aydın yaptığı açıklamada, "Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonuna üye dernekler ve bu derneklerimizin üyelerini, her yerde en iyi şekilde temsil edecek, en şeffaf ve en çoğulcu yöntemle birlikte hak ettiği yerlere taşıyacağız. Tekrar eski günlerimizdeki gibi camiamız en yukarıda temsil edilecek ve üyesi olmaktan gurur duyacağınız bir federasyon haline gelecektir. Tek düşüncemiz, tek idealimiz, vaat değil icraat olacaktır. Camiamız boş vaatlerden ve yerine getirilmeyen sözlerden sıkıldı. Bunu bizler de bu camianın içinden birileri olarak görüyoruz. Bizler gerçekleşmeyen sözleri, yapılamayan projeleri, boş vaatleri artık konuşmak istemiyoruz. Artık yapılamayanları değil, yapılmış ve yapılacak olanları konuşmak istiyoruz" dedi.

Kaybedilecek vaktin kalmadığını ifade eden Murat Aydın, "Yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren icraatçı bir yönetim olarak bütün projelerimizi sırası ile gerçekleştireceğiz. Federasyona üye olan derneğin durumundan bihaber yönetimden, sofralarınıza misafir olacak yönetimi sizlerle buluşturacağız" diye konuştu. - BURSA

Aydın başkan adaylığını açıkladı

Murat Aydın, Artvin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydın başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika


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