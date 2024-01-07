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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş'ın Karşısına 3. Kez Çıkacak - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş'ın Karşısına 3. Kez Çıkacak

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun karşısına 3. kez Mustafa Savaş'ı çıkardı. Çerçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, umarım centilmence bir seçim geçer ve 5 yıl daha hizmete devam edeceğiz dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş\'ın Karşısına 3. Kez Çıkacak
07.01.2024 - 19:10,
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AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun karşısına 3. kez Mustafa Savaş'ı çıkardı. Mustafa Savaş'ın aday olarak isminin açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, "Soru bildiğimiz yerden geldi. Tarih tekerrürden ibaret. Umarım centilmence bir seçim geçer. 5 yıl daha hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.

Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Sultanlar Ligi maçını izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, maçın sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Maç saatinde AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 3. defa Mustafa Savaş'ı çıkarması sosyal medyada da günün konusu oldu.

Art arda 3 seçimdir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilmek için Özlem Çerçioğlu ile yarışan Mustafa Savaş'ın Aydın'a gelip seçim çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. En büyük temennisinin 'demokrasi şöleni içinde centilmence bir seçim' olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 3 kez karşısına çıkan rakibi Mustafa Savaş için "Tarih tekerrürden ibaret" ifadelerine yer verdi.

Çerçioğlu açıklamasında, "Mustafa Savaş bildiğimiz bir kişi. Umarım seçim centilmence geçer. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi iftira atmazlar. Biz Aydın'a Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yıldır hizmet veriyoruz. Bunu Aydın halkıyla beraber yaptık. Hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş'ın Karşısına 3. Kez Çıkacak - Son Dakika


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