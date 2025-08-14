Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi. - ANKARA
