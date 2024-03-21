Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından Üretilen Binlerce Fidenin Dağıtımını Yaptı

Politika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli İstasyon Meydanı'nda ve Çine'de vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu'na, Nazilli'de Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Tetik ve Çine'de Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak da eşlik etti. Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı.

Üreticilerin her zaman yanında olmaya devam eden Çerçioğlu, yıllık üç milyon olan fide üretiminin 10 milyona çıkarılacağını müjdelemişti. Büyükşehir, Aydın'ın 17 ilçesinde yapılan fide dağıtımıyla şimdiye kadar 27 milyon fideyi Aydınlı vatandaşlarla buluşturdu. Ata Tohumları Projesi kapsamında yerel değerlerin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında öncü rol oynayan Çerçioğlu, "Yerli ve milli tohumlarımıza her zaman sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Torunlarımızın da atalarımızdan bizlere miras kalan bu tohumlardan üretilen sağlıklı sebze ve meyveleri yemesini istiyoruz. Üreticilerimize desteklerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Aydınlı vatandaşlar, Çerçioğlu'na üretime ve üreticiye sahip çıktığı için teşekkür etti. Çerçioğlu, yerel tarım ürünlerine ve milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi. - AYDIN