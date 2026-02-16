Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için güçlü bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Yatırım değerlendirme toplantısında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydınımız için güçlü bir kararlılıkla çalışmaya ve vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın genelindeki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yatırım ve proje çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 'Yatırım değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Aydın milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe başkanları katıldı. Aydın'a kazandırılacak olan yatırımların görüşüldüğü toplantının Aydın'a değer katacak çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, güçlü bir kararlılıkla vatandaşları hizmetle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Çerçioğlu, toplantı ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İl Başkanımız Mehmet Erdem, milletvekillerimiz Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Söke Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan, İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya, Köşk Belediye Başkanımız Nuri Güler, Sultanhisar Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya, Buharkent Belediye Başkanımız Mehmet Erol, Yenipazar Belediye Başkanımız Malik Ercan, Karpuzlu Belediye Başkanımız Hilmi Dönmez ve 17 ilçe başkanımızla birlikte, önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımları konu alan değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Aydınımız için güçlü bir kararlılıkla çalışmaya ve vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN