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Aydın'da Anavatan Partisi'nin Adayı Nail Kaplı, Çeyrek Asırlık Aracıyla Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Aydın'da Anavatan Partisi'nin Adayı Nail Kaplı, Çeyrek Asırlık Aracıyla Projelerini Açıkladı

Aydın\'da Anavatan Partisi\'nin Adayı Nail Kaplı, Çeyrek Asırlık Aracıyla Projelerini Açıkladı

Aydın'da siyasetin renkli siması Nail Kaplı, çeyrek asırlık aracıyla sokak sokak dolaşarak projelerini açıkladı. Eşek üzerinde şehir turu atarak halkı selamlayan Kaplı, seçimlerde bin 271 oy aldı.

01.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:15
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Aydın'da çeyrek asırlık aracıyla, sokak sokak dolaşıp projelerini açıklayan, eşek üzerinde şehir turu atarak halkı selamlayan Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı, seçimlerde bin 271 oy aldı.

Aydın'da siyasetin renkli siması Nail Kaplı, yaklaşık 30 yıllık siyasi mücadelesine pes etmeden yalnız başına devam ediyor. İlginç fikir ve projelerinin yanında sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üstüne çeken Kaplı, eski model kamyoneti ve eşek üstündeki şehir turlarıyla gerçekleştirdiği seçim çalışmalarının ardından aldığı oy oranı da belli oldu. İl genelinde 2 bin 908 sandıkta 680 bin 833 geçerli oy içerisinde 'Çılgın aday' adıyla anılan Kaplı, Aydın İl Seçim Kurulu verilerine göre bin 271 oy aldı. Toplamda 22 adayın yarıştığı büyükşehir belediye başkanlığı yarışında 11 adayı geride bırakmayı başaran Kaplı, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

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