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Aydın'da CHP Adayı Mustafa İberya Arıkan Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Politika

Aydın'da CHP Adayı Mustafa İberya Arıkan Seçimi Kazandı

Aydın\'da CHP Adayı Mustafa İberya Arıkan Seçimi Kazandı

Aydın'da yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazandı. Arıkan, Söke'de yapılan seçimlerde birinci olarak çıktı ve teşekkür konuşması yaptı.

01.04.2024 00:19  Güncelleme: 00:22
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Aydın'da yerel seçim sonuçları belli olmaya başlarken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazanan isim oldu.

Söke'de 2004 yılında Necdet Özekmekçi'nin belediye başkanlığı seçimlerini kazanmasıyla başlayan Cumhuriyet Halk Partisi yerel iktidar dönemi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Adayı Mustafa İberya Arıkan ile devam etti. Geçtiğimiz aylarda CHP'li belediye başkanı Levent Tuncel'in rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu belediye başkanı olarak seçilen Arıkan, 2024 yerel seçimleri için aday gösterildi. Yaptığı çalışmalar ile Söke halkının takdirini kazanan Arıkan, gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan birinci olarak çıkmayı başardı.

Başkan Arıkan Söke halkına teşekkür ederek, "Bu başarının altında çalışmak var, dürüstlük var, adaletli olmak var ve herkese saygı duymak var. 9 ay boyunca gece gündüz demeden tüm arkadaşlarımla canla başla çalıştık. Söke'ye bir şeyler kazandırmaya gayret ettik. Biz böyle olunca halk da sandıkta gerekli reaksiyonu gösterdi. Çok mutluyuz. Söke için gayret ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aydın'da CHP Adayı Mustafa İberya Arıkan Seçimi Kazandı - Son Dakika

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