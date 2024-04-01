Aydın\'da CHP Adayı Mustafa İberya Arıkan Seçimi Kazandı

Politika

Aydın'da yerel seçim sonuçları belli olmaya başlarken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazanan isim oldu.

Söke'de 2004 yılında Necdet Özekmekçi'nin belediye başkanlığı seçimlerini kazanmasıyla başlayan Cumhuriyet Halk Partisi yerel iktidar dönemi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Adayı Mustafa İberya Arıkan ile devam etti. Geçtiğimiz aylarda CHP'li belediye başkanı Levent Tuncel'in rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu belediye başkanı olarak seçilen Arıkan, 2024 yerel seçimleri için aday gösterildi. Yaptığı çalışmalar ile Söke halkının takdirini kazanan Arıkan, gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan birinci olarak çıkmayı başardı.

Başkan Arıkan Söke halkına teşekkür ederek, "Bu başarının altında çalışmak var, dürüstlük var, adaletli olmak var ve herkese saygı duymak var. 9 ay boyunca gece gündüz demeden tüm arkadaşlarımla canla başla çalıştık. Söke'ye bir şeyler kazandırmaya gayret ettik. Biz böyle olunca halk da sandıkta gerekli reaksiyonu gösterdi. Çok mutluyuz. Söke için gayret ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN