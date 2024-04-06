Aydın\'da CHP\'li Belediye Başkanı Fatih Atay, halefi Anıl Yetişkin\'i ziyaret etti

Politika

Aydın'da önceki gün mazbatasını alarak görevinin başına geçen CHP'li Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, devir teslim törenine katılmayan selefi Fatih Atay'ı makamında ağırladı. Atay halefi Anıl Yetişkin'i ziyaret edip çiçek takdim etti.

Aydın Efeler Belediyesi'nin 2. Belediye Başkanı olarak 2019-2024 yılları arasında görev yapan Fatih Atay, 5 yıl yönettiği belediyeye bu defa başkan olarak değil misafir olarak geldi. Seçimlerde rakibi olan ve yeni seçilen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret eden Atay, aynı zamanda halefi olan Başkan Yetişkin'e yeni görevinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti.

Rakiplerin seçim sonundaki bu nazik ve centilmence buluşması takdir topladı. - AYDIN