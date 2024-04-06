Aydın\'da CHP\'li Belediye Başkanı Fatih Atay, halefi Anıl Yetişkin\'i ziyaret etti

Aydın'da önceki gün mazbatasını alarak görevinin başına geçen CHP'li Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, devir teslim törenine katılmayan selefi Fatih Atay'ı makamında ağırladı. Atay halefi Anıl Yetişkin'i ziyaret edip çiçek takdim etti.
Aydın Efeler Belediyesi'nin 2. Belediye Başkanı olarak 2019-2024 yılları arasında görev yapan Fatih Atay, 5 yıl yönettiği belediyeye bu defa başkan olarak değil misafir olarak geldi. Seçimlerde rakibi olan ve yeni seçilen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret eden Atay, aynı zamanda halefi olan Başkan Yetişkin'e yeni görevinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti.
Rakiplerin seçim sonundaki bu nazik ve centilmence buluşması takdir topladı. - AYDIN
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde binlerce şantiye ve 300 bin konutun yapımının devam ettiğini açıkladı. Özhaseki, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından 18 milyon insanın etkilendiğini ve büyük bir hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakanlık olarak bölgede çalışmaların sürdüğünü ve evlerin tamir edildiğini, yeni konutlar inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, depremzede kardeşlerin yuvalarına oturana kadar hizmete devam edeceklerini söyledi.
Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Şahinkaya köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden Yılmaz ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve destek sözü verdi.
Samsun'un Kavak ilçesinde belediye makam aracının içinde su bulunması görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eski Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kendisine iftira atıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi'ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi.
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