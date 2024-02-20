Aydın\'da Cumhur İttifakı\'nın MHP\'li Belediye Başkan Adayı köy ziyaretlerine devam ediyor

Aydın'da seçim çalışmalarına yoğun olarak devam eden Cumhur İttifakı'nın MHP'li Efeler Belediye Başkan Adayı Ziraat Mühendisi Burak Pehlivan, Baltaköy, Gölhisar ve Şahnalı Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Adeta miting havasında geçen köy ziyaretlerinde yoğun ilgi gören Pehlivan, kırsal kesimdeki mahallelerde yaşayan ve çiftçilikle geçinen vatandaşlar için hazırladıkları Efeçem Projesi ile sorunları çözüp talepleri karşılayacaklarını söyledi.
Aydın'ın incir, kestane ve zeytinin yanı sıra hayvancılık ve pek çok sebze ve meyve üretiminde merkez konumunda olduğunu belirten Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, belediyeciliğe yeni bir boyut kazandırmak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydederek "31 Mart'ta siz görev verin biz gereğini yapacağız" dedi.
Bu kapsamda hazırladıkları ve 'Efeçem' adını verdikleri Çiftçi Eğitim Merkezi'nden söz eden Başkan Adayı Pehlivan, "Bugün enginardan kestaneye kadar pek çok ürünün üretim merkezi Aydınımız. Bizim üretip tonla sattığımız pek çok ürün başka bir bölgede gram ile satılıyorsa bizim bu konuda eksiğimiz var demektir. Bu manada tüm çalışmalarımızı tamamladık. Aydın'ın değerinin Aydın'da kıymetlenmesi için projelerimiz hazır. Verin yetkiyi görün etkiyi" diyerek Aydın'a ve Aydınlıya değer katan projelerle kalkınmayı sağlayacaklarını söyledi.
Efeçem Çiftçi Eğitim Merkezi Projesinden de söz eden Pehlivan, "Bu proje ile; tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik organizasyon ve işbirlikleri ile uzman ziraat mühendisleri, biyologlar ve veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilecek kurslar ile tarımın her aşamasında detaylı eğitimler sunacağız. Bu programlar aracılığı ile Efeler'de üretilen ürünlerin güvenliğini arttıracak ve sertifikalı tarım ürünleri ile iç ve dış pazarda önemli bir marka değeri oluşturacağız" diyerek Aydın'ın sadece üreten değil ürettiğini değerlendiren bir şehir olacağını belirtti.
Bunun yanında merkezde olduğu gibi kırsal kesimlerde sosyal ve kültürel alanlar oluşturacaklarını kaydeden Pehlivan, şehir merkezini daha yaşanabilir hale getirirken kırsal kesimleri de cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini söyledi.
Baltaköy, Gölhisar ve Şahnalı Mahallelerinde ayrı ayrı düzenlediği programlarda halkın yoğun ilgisi ile karşılan Pehlivan, "Ayırmadan, ayrışmadan sizi gönül belediyeciliğine davet ediyorum" dedi. - AYDIN
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