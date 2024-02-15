Aydın\'da Cumhur İttifakı\'nın MHP\'li Belediye Başkanı Burak Pehlivan, Pınardere Köyü\'nde halkla buluştu

Politika

Aydın'da seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkanı Burak Pehlivan, Pınardere Köyü'nde halkla buluştu. Soğuk havaya rağmen köylülerin yoğun ilgi gösterdiği kıraathane toplantısında yapacağı çalışmalardan söz eden Burak Pehlivan, vatandaşlardan destek istedi.

Aydın'da 10 yıldır yerel yönetimlerin başında olan aynı partiye mensup belediye başkanları arasında yaşanan anlaşmazlığın faturasını halkın ödediğini ileri süren Burak Pehlivan, köy köy sokak sokak şehrin tüm sorunlarına vakıf olduklarını belirterek, "Biz bahane değil hizmet üretmek için yola çıktık, verin yetkiyi görün etkiyi" diyerek Aydınlılardan değişim istedi.

Yaklaşık 9 yıldır atıl durumda bulunan eski minibüs garajını da en kısa sürede ihya edeceklerini kaydeden Pehlivan, "Maalesef şehrin göbeğinde binlerce metre kare alan atıl bir durumda duruyor. Burası en kısa sürede halka hizmet veren bir alan olacaktı. Ancak bir şey yapılmadı. Göreve geldiğimizde buranın altını otopark, üstünü de Salı günleri genel Pazar, haftanın diğer günleri de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan üretici köylülerimizin ürünlerini satabildiği köylü pazarı yapacağız" dedi.

Konuşmasında ekip olarak derslerine iyi çalıştıklarını belirten Pehlivan, "Aydın'ın trafik sorunundan köylere kadar ulaşan sokak hayvanları sorununa, çöp sorunundan yol ve ulaşım sorununa çözeceğiz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki spor alanı sorunundan çok amaçlı salonlara kadar tüm sıkıntıları tek tek rapor haline getirdik. Sorumluluğumuzun bilinci içerisinde sizlerden destek istiyoruz" diyerek Efeler'e yeni bir kimlik kazandıracaklarını ifade etti.

"10 yıldır çözülmeyen sorunları bugün mü çözecekler"

Aydın'ın sorunlarının bugün oluşmadığını ve 10 yıldır artarak devam ettiğini ifade eden Pehlivan, "Bugün sizden yetki isteyenler 10 yıldır bu şehri yönetenler. 10 yıldır sorunları çözemeyenler 31 Mart'tan sonra mı çözecek. Bizim seçim sloganlarımızdan biri 'Biz yapacağız'. Biz yapacağız derken sadece hep birlikte başaracağız. Tüm muhtarlar ve halkla sürekli istişare içinde olacağız. Karşınıza sorunları çözmüş olarak geleceğiz" dedi.

Havanın oldukça soğuk olmasına rağmen Köy Meydanı'nda gördüğü ilgi ile adeta moral depolayan MHP'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, hizmet için vatandaşlardan destek istedi. - AYDIN