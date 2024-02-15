Aydın\'da Cumhur İttifakı\'nın MHP\'li Belediye Başkanı Burak Pehlivan, Pınardere Köyü\'nde halkla buluştu

Aydın'da seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkanı Burak Pehlivan, Pınardere Köyü'nde halkla buluştu. Soğuk havaya rağmen köylülerin yoğun ilgi gösterdiği kıraathane toplantısında yapacağı çalışmalardan söz eden Burak Pehlivan, vatandaşlardan destek istedi.
Aydın'da 10 yıldır yerel yönetimlerin başında olan aynı partiye mensup belediye başkanları arasında yaşanan anlaşmazlığın faturasını halkın ödediğini ileri süren Burak Pehlivan, köy köy sokak sokak şehrin tüm sorunlarına vakıf olduklarını belirterek, "Biz bahane değil hizmet üretmek için yola çıktık, verin yetkiyi görün etkiyi" diyerek Aydınlılardan değişim istedi.
Yaklaşık 9 yıldır atıl durumda bulunan eski minibüs garajını da en kısa sürede ihya edeceklerini kaydeden Pehlivan, "Maalesef şehrin göbeğinde binlerce metre kare alan atıl bir durumda duruyor. Burası en kısa sürede halka hizmet veren bir alan olacaktı. Ancak bir şey yapılmadı. Göreve geldiğimizde buranın altını otopark, üstünü de Salı günleri genel Pazar, haftanın diğer günleri de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan üretici köylülerimizin ürünlerini satabildiği köylü pazarı yapacağız" dedi.
Konuşmasında ekip olarak derslerine iyi çalıştıklarını belirten Pehlivan, "Aydın'ın trafik sorunundan köylere kadar ulaşan sokak hayvanları sorununa, çöp sorunundan yol ve ulaşım sorununa çözeceğiz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki spor alanı sorunundan çok amaçlı salonlara kadar tüm sıkıntıları tek tek rapor haline getirdik. Sorumluluğumuzun bilinci içerisinde sizlerden destek istiyoruz" diyerek Efeler'e yeni bir kimlik kazandıracaklarını ifade etti.
"10 yıldır çözülmeyen sorunları bugün mü çözecekler"
Aydın'ın sorunlarının bugün oluşmadığını ve 10 yıldır artarak devam ettiğini ifade eden Pehlivan, "Bugün sizden yetki isteyenler 10 yıldır bu şehri yönetenler. 10 yıldır sorunları çözemeyenler 31 Mart'tan sonra mı çözecek. Bizim seçim sloganlarımızdan biri 'Biz yapacağız'. Biz yapacağız derken sadece hep birlikte başaracağız. Tüm muhtarlar ve halkla sürekli istişare içinde olacağız. Karşınıza sorunları çözmüş olarak geleceğiz" dedi.
Havanın oldukça soğuk olmasına rağmen Köy Meydanı'nda gördüğü ilgi ile adeta moral depolayan MHP'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, hizmet için vatandaşlardan destek istedi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Aydın'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkanı Burak Pehlivan, Pınardere Köyü'nde halkla buluştu - Son Dakika
Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.
Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?