Aydın'ın Buharkent ilçesinde yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol kazandı. Aydın'da AK Partili olup en fazla oyu alarak 2024 yerel seçimlerinde rekor kıran Mehmet Erol, kendisine inanıp destek veren herkese teşekkür etti.
Başkanlığı döneminde Buharkent ilçesinde ciddi yatırımlar yapan ve projeleri ile ilçeyi Aydın'ın en fazla yatırım alan bölgesi haline getiren Mehmet Erol, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 40,36 oranında oy alarak güven tazeledi. Sandıkların açılıp sonuçların açıklanmasının ardından toplanan kalabalığa hitap eden Mehmet Erol; "Sevgili hemşerilerim, Sizlerin desteğiyle bir kez daha Buharkent Belediye Başkanlığı görevine seçilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu destek ve güven, bana büyük bir sorumluluk yüklemektedir ve bu sorumluluğun bilincinde olarak ilçemizi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğim. Her birinizin desteği ve katkısıyla, daha yaşanabilir, daha güzel bir Buharkent için birlikte çalışacağız. Yeniden gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Mehmet Erol yüzde 40,36 oy oranı ile seçimi kazanırken, en yakın rakibi CHP'li aday Ali Okkalı yüzde 29,28 oranında Demokrat Partili aday Fatih Yıldırım ise yüzde 26,66 oranında oy aldı. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol seçimi kazandı - Son Dakika
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre 477 bin 41 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Atasoy Bilgin ise 299 bin 620 oy aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırlamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Büyükakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre 1 milyon 720 bin 993 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Turgut Altınok ise 922 bin 641 oy aldı. Yavaş, daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, 'İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir' dedi.
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Yavuz Gülmez, belediye başkanı seçildi. Zafer kutlaması yapılan alışveriş merkezinde konuşan Gülmez, Ahlat'a hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti ve projelerini hayata geçireceklerini söyledi.
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