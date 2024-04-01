Aydın\'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol seçimi kazandı

Politika

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol kazandı. Aydın'da AK Partili olup en fazla oyu alarak 2024 yerel seçimlerinde rekor kıran Mehmet Erol, kendisine inanıp destek veren herkese teşekkür etti.

Başkanlığı döneminde Buharkent ilçesinde ciddi yatırımlar yapan ve projeleri ile ilçeyi Aydın'ın en fazla yatırım alan bölgesi haline getiren Mehmet Erol, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 40,36 oranında oy alarak güven tazeledi. Sandıkların açılıp sonuçların açıklanmasının ardından toplanan kalabalığa hitap eden Mehmet Erol; "Sevgili hemşerilerim, Sizlerin desteğiyle bir kez daha Buharkent Belediye Başkanlığı görevine seçilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu destek ve güven, bana büyük bir sorumluluk yüklemektedir ve bu sorumluluğun bilincinde olarak ilçemizi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğim. Her birinizin desteği ve katkısıyla, daha yaşanabilir, daha güzel bir Buharkent için birlikte çalışacağız. Yeniden gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Mehmet Erol yüzde 40,36 oy oranı ile seçimi kazanırken, en yakın rakibi CHP'li aday Ali Okkalı yüzde 29,28 oranında Demokrat Partili aday Fatih Yıldırım ise yüzde 26,66 oranında oy aldı. - AYDIN