Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Kutlu Olsun - Son Dakika
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Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Kutlu Olsun

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AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 7 Eylül 1922'nin Aydın'ın kurtuluşu olduğunu, Kuvayımilliye ruhuyla esarete boyun eğilmediğini belirtti. Erdem, Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle anarak, vatanı koruma ve birliği güçlendirme vurgusu yaptı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdem, 7 Eylül 1922'nin yalnızca bir şehrin işgalden kurtulduğu tarih değil, Aydınlıların vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığının tarihe altın harflerle yazıldığı kutlu bir zafer günü olduğunu belirtti.

İşgal sırasında büyük acılar yaşayan Aydınlıların, Kuvayımilliye ruhunu yüreğinde taşıyan kahraman evlatlarıyla esarete boyun eğmediğini ifade eden Erdem, bağımsızlığı uğruna büyük bir mücadele ortaya koyduğunu kaydetti.

Erdem, bu toprakların her karışında vatan sevgisi, fedakarlık ve kahramanlığın izlerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, Aydın'ın kurtuluşu uğruna canını ortaya koyan efelerimizi, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek ve ülkemizi geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA

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