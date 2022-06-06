Ayvalık'ta muhtarlık seçimlerinin sonuçları belli oldu - Son Dakika
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Ayvalık'ta muhtarlık seçimlerinin sonuçları belli oldu

06.06.2022 10:12
Ayvalık'ta muhtarlık seçimlerinin sonuçları belli oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dört mahallede yapılan ara seçimlerde yeni mahalle muhtarları belli oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dört mahallede yapılan ara seçimlerde yeni mahalle muhtarları belli oldu.

Ayvalık'ta 150 Evler, Sefa Çamlık, Namık Kemal ve Mithatpaşa mahallelerinde gerçekleşen seçimlerde muhtar adaylarının haftalardır süren mücadelesi sonuçlandı.

Buna göre; Ayvalık'ın en fazla nüfuslu mahallelerinden 150 Evler'de; Ahmet Kolcu, Halil Koşvar, Hikmet Şimşek, İdris Arslan ve Mehmet Çoban arasında geçen seçim yarışında; Halil Kolcu 219 oy, Halil Koşvar bin 120 oy, Hikmet Şimşek 293 oy, İdris Arslan 365 oy, Mehmet Çoban ise 705 oy aldı. Bu sonuca göre; 150 Evler Mahallesi'nin vefat eden sevilen muhtarı Yener Koşvar'ın oğlu Halil Koşvar mahallenin yeni muhtarı oldu.

Ayvalık'ın Sefa Çamlık Mahallesi'nde yapılan seçimler ise; Aziz Erdoğan, Derya Dedeoğlu, Ebru Dalkıran, Emine Atay ve Onur Hızlıgeçen Yoldaşoğlu arasında gerçekleşti. Seçimlerin ardından yapılan sayımda; Aziz Erdoğan 150 oy, Derya Dedeoğlu 118 oy, Ebru Dalkıran 119 oy, Emine Artay 134 oy, Onur Hızlıgeçen Yoldaşoğlu ise 122 oy aldı. Sefa Çamlık Mahallesi'nin yeni muhtarı Aziz Erdoğan oldu.

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda Mithatpaşa ve Namık Kemal Mahallelerinde ise seçimin galibi iki kadın aday oldu.

Namık Kemal Mahallesi'nde yapılan seçimlerde; Haydar Özdemir 13 oy, İlknurDoğan 268 oy, Mustafa Eriş 193 oy, Övgü Güler ise 59 oy aldı. Bu sonuca göre Namık Kemal Mahallesi'nin muhtarlığına İlknur Doğan seçildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen seçimlerde ise; Arzu Aydemir 426 oy, Dilek Erişen 23 oy, Evren Kaçar 194 oy, İlker Çetinel 152 oy, Ümit Böleç ise 26 oy aldı. Bu sonuca göre Arzu Aydemir, Mithatpaşa Mahallesi'nin yeni muhtarı olarak seçildi.

Muhtarların önümüzdeki hafta mazbatalarını alarak resmen görevlerine başlaması bekleniyor. - BALIKESİR

Ayvalık'ta muhtarlık seçimlerinin sonuçları belli oldu
Ayvalık'ta muhtarlık seçimlerinin sonuçları belli oldu
Ayvalık'ta muhtarlık seçimlerinin sonuçları belli oldu
Ayvalık'ta muhtarlık seçimlerinin sonuçları belli oldu

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Kaynak: İHA

Aziz Erdoğan, Namık Kemal, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayvalık'ta muhtarlık seçimlerinin sonuçları belli oldu - Son Dakika

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