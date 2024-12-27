AZAL Uçağına İlişkin TADİVSAM Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AZAL Uçağına İlişkin TADİVSAM Açıklaması

TADİVSAM, düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili Rusya'yı sorumlu tutarak başsağlığı diledi.

27.12.2024 23:02
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Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Strateji Araştırma Merkezi (TADİVSAM) tarafından, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları Şirketi AZAL'a ait yolcu uçağı ile ilgili açıklama yapıldı.

TADİVSAM'dan yapılan açıklamada, "Bakü- Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları Şirketi AZAL'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024 tarihinde Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesi ve 38 sivil insanın hayatını kaybetmiş, 29 insanın da yaralanmış olmasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Azerbaycan'ın, elim olay sonrasında ilan ettiği bir günlük yas çerçevesinde biz de bu acıyı paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Olaya ilişkin resmi bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmadığını belirten TADİVSAM, olayın Rusya hava sahasında olduğunu ve Rusya'nın bu olaydan birinci derece sorumlu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Henüz taraflarca ayrıntılı resmi bilgiler kamuoyu ile paylaşılmamış olmakla birlikte, uçağın gövdesindeki tahribat izleri ile Azerbaycan'daki resmi makamların verdiği bilgilerden, olayın Rusya Federasyonu hava sahasında, Grozni yakınlarından ateşlenen bir füzenin isabet etmesiyle gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu, uluslararası sivil havacılık kuralları başta olmak üzere, çağdaş uluslararası hukukun tüm normları açısından en ağır ihlalleri ifade etmektedir. Rusya Federasyonu; ulusal hava sahasının sivil uçuşlar bakımından güvenli olmasından birinci dereceden sorumludur. Dahası kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında Rusya Federasyonu hava kontrolünden sorumlu makamların, yara almış uçağa yakınlardaki havaalanlarına iniş izni vermediği bilgileri de vardır. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Bu itibarla; ikili ilişkilerde oldukça iyi bir noktada olan Rusya Federasyonu ve Azerbaycan'ın ilişkilerindeki bu niteliğin bozulmaması, Azerbaycan, Türkiye ve genel olarak Türk dünyası kamuoyunda oluşan haklı tepkilerin cevaplanması, mağdurların ve ailelerinin acılarının paylaşıldığının izharı için Rusya'nın resmi bir açıklama yapması beklentisi içindeyiz. Bu açıklama muhakkak suretle samimi bir özrü ve gerekli tazminatları da içermelidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Azerbaycan, Havacılık, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Dünya, Rusya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Politika AZAL Uçağına İlişkin TADİVSAM Açıklaması - Son Dakika

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