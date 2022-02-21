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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da

21.02.2022 17:18
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva'yı Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve diğer yetkililer karşıladı.

Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da - Son Dakika


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