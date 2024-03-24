Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'e taziye dileklerini iletti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i arayarak Moskova'daki konser saldırısına ilişkin taziye dileklerini iletti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'daki konser saldırısının ardından Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e mesajı göndermişti. Aliyev, Putin'i bu kez de arayarak bir kez daha başsağlığı diledi. Putin'e ve Rus halkına taziyelerini ileten Aliyev, saldırıda yaralananlara da acil şifalar diledi.
Aliyev, Azerbaycan'ın bu korkunç terör eylemini şiddetle kınadığı, Azerbaycan'ın bu zor zamanlarda Rusya'nın ve Rus halkının yanında olduğunu belirtti.
Putin'den teşekkür
Putin ise, taziye ve desteği için Aliyev'e şükranlarını sundu. Putin ve Aliyev, terörle mücadelede ortak çabaların gelecekte de sürdürüleceğini vurguladı.
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