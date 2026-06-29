Azerbaycan'dan İsrail'e Sert Tepki

Azerbaycan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanımaya yönelik kararına sert tepki göstererek, "Tarihi gerçeklerin çarpıtılması, karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel dayanaklardan yoksun siyasi kararlara dönüştürülmesi kabul edilemez" dedi.

Azerbaycan, İsrail'in sözde "Ermeni soykırımı" adımına sert tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümeti tarafından alınan 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanımaya yönelik kararın tarihi gerçekleri çarpıttığı, bölgede kalıcı barış ve uzlaşma çabalarına zarar verdiği belirtilerek, İsrail hükümetine kararını yeniden gözden geçirme çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "İsrail hükümetinin sözde Ermeni soykırımı ile ilgili aldığı karar ciddi endişe vericidir. 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin çarpıtılması, karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel dayanaklardan yoksun siyasi kararlara dönüştürülmesi kabul edilemez. Bu tür adımlar uzlaşma ve karşılıklı anlayışa hizmet etmez, aksine mevcut çelişkileri daha da derinleştirir ve bölgede kalıcı barış ve uzlaşma çabalarını engeller. İsrail hükümetini bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Azerbaycan, tarihi gerçekleri koruma, uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterme ve bölgede kalıcı barışı teşvik etme yönündeki tutarlı tutumunu sürdürecektir" denildi. - BAKÜ