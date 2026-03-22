Azerbaycan'dan Kaza için Başsağlığı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Katar'daki helikopter kazasında 4 Katarlı asker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1 personel ve 2 ASELSAN çalışanının hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye ve Katar'a başsağlığında bulundu.

Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Katar Savunma Bakanı Saoud bin Abdulrahman Al Thani'ye kaza sonrası başsağlığı mesajı gönderdi. Hasanov, mesajında, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı çerçevesinde tatbikat uçuşu gerçekleştiren Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu gerçekleşen kazada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir askeri personeli, ASELSAN şirketinin iki teknik çalışanı ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nin dört askeri personelinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarının acılarına ortak oluyor, ailelerine derin bir üzüntüyle başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - BAKÜ