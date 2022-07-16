Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

16.07.2022 11:43

- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan temasları çerçevesinde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

TİFLİS - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan temasları çerçevesinde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temasları çerçevesinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. İlk olarak Gürcistan Başbakanı İraklı Garibaşvili ile Hükümet Yönetimi binasında bir araya gelen Bakan Bayramov, Başbakan Garibaşvili'ye teşekkür ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in selamlarını iletti. Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki mevcut geleneksel dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin sağlam bir temel üzerine kurulduğunu ifade eden Bakan Bayramov, iki ülke arasındaki üst düzey siyasi diyalog ve karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin daha da gelişmesine olumlu bir ivme kazandırdığını vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in selamları için teşekkür eden Başbakan Garibaşvili, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyetini ifade etti. Gürcistan'ın Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Bayramov ise çatışma sonrası dönemde Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik atılan adımlar hakkında Başbakan Garibaşvili'ye bilgi verdi. Barışa yönelik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ve Gürcistan'ın bu süreci desteklediğini belirten Garibaşvili, bu bağlamda Gürcistan'ın ev sahipliğinde yapılacak olan Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşmesinin önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, insani konular başta olmak karşılıklı ilgili duyulan meselelerde görüş alışverişinde bulunuldu.

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Basına kapalı geçen görüşmeye yönelik Hükümet Yönetimi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "Görüşmede Gürcistan'ın bölgedeki barış girişimi, karşılıklı yarar sağlayan alanlarda işbirliği, ekonomi, ticaret ve kültür konuları ele alındı. Diyalog platformunun bölgesel ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacağı kaydedildi. Taraflar ayrıca Gürcistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklık, ulaştırma ve enerji alanlarında işbirliğini ele aldı. Dışişleri Bakanı Azerbaycan'ın Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kesin desteğini dile getirdi. İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın da Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti" denildi. Açıklamada ayrıca Garibaşvili'nin "Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Tiflis'te gerçekleştirecekleri görüşmenin başarılı olmasını ve taraflar arasındaki diyaloğa olumlu dinamikler getirmesini umuyorum" sözlerine de yer verildi. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bugün Tiflis'te ilk kez ikili görüşme yapacak.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü - Son Dakika

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