Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fransa'ya Karşı Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fransa'ya Karşı Tepki Gösterdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransız medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının genişletilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hacızade, Fransa'nın uygunsuz açıklamalarının ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağını belirtti. Ayrıca, Fransa'nın uluslararası hukuk ihlalleri, sömürgeci politikaları ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

27.05.2024 11:44
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade Fransız medyasındaki Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasına ilişkin açıklamasında, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, " Fransa'nın uygunsuz açıklamalarının ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağından emin olması gerekiyor" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransız medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının genişletilmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili henüz özür dilemediğini hatırlatan Hacızade, "Fransa tarafı bu tür sorumsuz ve kabul edilemez açıklamalar nedeniyle özür dilemediği gibi, Le Point ve benzeri yerel medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama ve iftira kampanyasını da genişletmiştir. Bu ülkenin 'demokrasi' adı altında Azerbaycan'a karşı yürüttüğü kampanya, Fransa'nın dış politikasındaki başarısızlığı örtbas etme girişimidir" dedi.

Dünyaya "demokrasi dersi" vermeye çalışan Fransa'nın uluslararası hukuk ihlallerinin, yeni sömürgeci politikasının bilindiğini, ırkçılığı, ayrımcılığı ve İslamofobiyi desteklediğini, insan haklarını kısıtladığını vurgulayan Hacızade, "Dolayısıyla Azerbaycan'a diktatörlük demeden önce Fransa'nın bu faaliyetlerinden ders alması faydalı olacaktır. Fransa'nın ülkemize yönelik yürüttüğü karalama kampanyasının, uygunsuz açıklamalarının ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağından emin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan özür talebinde bulunmuştu

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, 16 Mayıs'ta bir televizyon kanalında katıldığı programda Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğunu söylemişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Darmanin'in açıklamasının ardından Fransa'dan özür talebinde bulunmuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fransa'ya Karşı Tepki Gösterdi - Son Dakika

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