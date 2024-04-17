Azerbaycan, Ermenistan'ın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava savunmasını yaptı

Ermenistan'ın Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan'a açtığı davanın üçüncü gününde Azerbaycan savunma yaptı.
Ermenistan tarafından Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Azerbaycan'a karşı 2021 yılında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davanın duruşmaları üçüncü gününde devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda Yargıç Nawaf Salam'ın başkanlığında devam eden halka açık duruşmalarda bugün Azerbaycan adına Rahman Mustafayev savunma yaptı.
"Ermeni tarafı dünkü konuşmalarını son derece yanıltıcı ve güvenilmez bir öykü sunmakla harcadı"
Dün gerçekleştirilen duruşmada Ermenistan tarafından sunulan kanıtların büyük ölçüde çarpıtılmış olduğunu belirten Mustafayev, "Ermeni tarafı dünkü konuşmalarının önemli bir kısmını, büyük ölçüde çarpıtılmış ve Azerbaycan'ın durumuyla çok az ilgisi veya hiç alakası olmayan, son derece yanıltıcı ve güvenilmez bir öykü sunmakla harcadı. Dün sunulan slaytlar dikkatle incelendiğinde ve ele alındığında, kanıtların büyük bir kısmı, Azerbaycan'ın Resioni Materiae itirazının konusu olan iddiaların, ırksal ayrımcılıkla hiçbir ilgisi olmadığını olumlu bir şekilde göstermektedir. Ayrıca size dün Ermenistan tarafından yapılan başka bir çarpıtmayı da göstermek istiyorum. Ermenistan'ın SM-5 slaytında gösterdiği sözde Azerbaycan askeri yamasıyla ilgilidir. Üzerinde 'Ermeni, kaçma, yine de öleceksin, sadece yorgun düşeceksin' yazılı yamalı asker grubunun Azerbaycan ordusuyla hiçbir alakası olmadığını temin edebilirim. Ermenistan'ın bu görüntü için kaynağı, Azerbaycan veya askeriyle hiçbir bağı olmayan bir Facebook sayfasıdır. Sayın başkan, bu duruşmada Ermenistan'ın avukatı tarafından vurgulanan bu kanıt başka bir sahtekarlıktır" dedi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kullandığı görsel ve videoların şeffaf olmayan sosyal medya kaynaklarından tek tek kelimelerin veya görsellerin seçildiğini belirten Mustafayev, "Azerbaycan, bu ön itiraz aşamasında veya gelecekteki herhangi bir esas aşamasında, mahkemenin herhangi bir sonuca varmadan önce kanıtları dikkatlice inceleyeceğine emindir. Ermenistan'ın tek tek kelimeleri veya görüntüleri seçerek, şeffaf olmayan sosyal medya kaynaklarından bağlamından koparılıp sunma girişimlerine aldanmayacağına güvenmektedir" dedi.
"Ermeni sakinler Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine geri dönecek"
Karabağ bölgesine dönmek isteyen Ermenilerle ilgili hiçbir yardım gösterilmediği iddialarına değinen Mustafayev, "Mahkeme hiçbir zaman Azerbaycan'ın ilan edilen geçici tedbirlerden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmemiştir. Tam tersine dün Ermenistan temsilcisinin bahsettiği Ermenilerin Karabağ'a dönüşüyle ilgili olarak Azerbaycan'ın mahkemeye sunduğu 12 Ocak 2024 tarihli raporda etnik köken hakkında olan bağlılığı yinelendi. Ermeni sakinler Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine geri dönecek" dedi. - BAKÜ
Son Dakika › Politika › Azerbaycan, Ermenistan'ın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava savunmasını yaptı - Son Dakika
Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar'da çiçeği burnunda Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasının pek çok yerinde gizli kamera ve böcek bulunduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Yeşiller ve Demokratlar (SOC) Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin davetiyle Fransa'nın Strazburg kentine gitti. Özel, grup toplantısına katıldı, üyelerle görüştü ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden, amcasının uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, farklı şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya destek verdi. Uygulama noktalarında araçlar detaylı arandı ve sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği ve polis helikopteri de uygulamaya katıldı.
Alanya'da CHP'den seçilen belediye başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye binasına borç listesi ve aylık gelir gider dengesi afişi astı. MHP ise cevap olarak aylık gelir gider dengesi afişini teşkilat binasına astı.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya koyan 'Kanıt' belgeselinin gala gösteriminde yaptığı konuşmada, Gazze'de 2,3 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 140 meslektaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
İngiltere'de Filistin'le dayanışma gösterisi düzenleyen yüzlerce gösterici, İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. Göstericiler, İngiltere Parlamentosu önündeki Parlamento Meydanı'nda toplandı. İşçi Partisi milletvekilleri Ribeiro-Addy ve Butler, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek hükümetin İsrail'e silah satışını durdurmasını istedi. Karşı eylem düzenleyen İsrail destekçisi bir kişi gözaltına alındı.
Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaparak, Erdoğan'ın Filistin halkının özgürlük ve topraklarını kurtarma amacındaki mücadelesini takdirle karşıladıklarını belirtti. Hamas, Erdoğan'ın cesur açıklamalarının ve onurlu duruşunun, Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırdığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?