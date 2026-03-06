Azerbaycan, İran'daki Diplomatik Personelini Geri Çekiyor - Son Dakika
Azerbaycan, İran'daki Diplomatik Personelini Geri Çekiyor

Azerbaycan, İran\'daki Diplomatik Personelini Geri Çekiyor
06.03.2026 14:12
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'daki tüm diplomatik personelin geri çekileceğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Azerbaycan, İran'daki tüm diplomatik personelini geri çekiyor" dedi.

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popshoi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İki bakan, gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi. İran ve Azerbaycan arasındaki son duruma değinen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, diplomatik personelin İran'dan tamamen çekilmesine karar verdi. Azerbaycan, İran'daki tüm diplomatik personelini geri çekiyor. Bu süreç hem Tahran'daki büyükelçilik hem de Tebriz'deki başkonsolosluk için geçerlidir. Bu yönde çalışmalar devam etmektedir" dedi.

"İran tarafı konuyu ciddiyetle araştıracağına söz verdi ve sonuçları bekliyoruz"

Dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaparak mevcut olayları konuştuklarını hatırlatan Bayramov, "İran tarafı konuyu ciddiyetle araştıracağına söz verdi ve sonuçları bekliyoruz. Cumhurbaşkanı dün gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla ilgili gerekli talimatları verdi. Olayla ilgili diplomatik adımlar atıldı, bir nota yayınlandı ve meslektaşımla telefon görüşmesi yaptım. İran'ın konuyla ilgili soruşturma başlatması artık genel bir süreçtir. Azerbaycan'ın güvenlik önlemleri, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde en üst düzeyde uygulanmaktadır. Bölgesel gerilimler ortamında askeri güçlerin hazırlık seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır" diye konuştu.

Yabancı ülke vatandaşlarının İran'dan tahliyesine de değinen Bayramov, "İran'da vatandaşı bulunan 50'den fazla ülke, Azerbaycan'dan tahliye talebinde bulundu. Bu başvurular Bakanlar Kurulu'na sunuluyor ve tahliye sadece birkaç saat içinde gerçekleştiriliyor. Orta Doğu'daki askeri gerilim farklı risk faktörlerine neden oluyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın tüm yapısal birimleri ilk günlerden itibaren bu konuda yoğun bir çalışma rejimine geçti. Aslında vatandaşların tahliyesi ilk fırsatta gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'den yaklaşık bin başvuru alındı. 4 Mart tarihinde AZAL'ın özel tahliye uçuşuyla Suudi Arabistan ve Cidde'den 209 kişinin tahliyesi yapıldı. Bunlardan 193'ü Azerbaycan vatandaşıydı. Katar'da kalan vatandaşlarımız da var ve bu nedenle Cidde'den bir sonraki tahliye uçuşu 7 Mart'ta planlanıyor. Genel olarak tüm süreç kontrol altında ve onlarla sürekli iletişim halindeyiz" dedi. - BAKÜ

Dış Politika, Azerbaycan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

14:08
