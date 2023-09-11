Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu
Son Güncelleme: 11.09.2023 14:32

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının planlı tatbikat kapsamında alçak ve orta irtifalarda manevralar gerçekleştirdiğini ve havadan keşif yaparak temsili düşman hedeflerinin koordinatlarını belirlediğini açıkladı. Tatbikatın pilotların muharebe becerilerini geliştirmeye ve profesyonelliklerini artırmaya yönelik devam edeceği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, planlı tatbikat kapsamında, savaş uçaklarının, alçak ve orta irtifalarda manevralar, temsili düşman hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve havadan keşif yapılması gibi görevleri yerine getirdiği bildirildi.

Açıklamada, pilotların muharebe becerilerini geliştirmeye ve profesyonelliklerini artırmaya yönelik tatbikatın devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu - Son Dakika
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