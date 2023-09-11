Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, planlı tatbikat kapsamında, savaş uçaklarının, alçak ve orta irtifalarda manevralar, temsili düşman hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve havadan keşif yapılması gibi görevleri yerine getirdiği bildirildi.

Açıklamada, pilotların muharebe becerilerini geliştirmeye ve profesyonelliklerini artırmaya yönelik tatbikatın devam edeceği kaydedildi.