Babacan: Siyasette Kalite Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babacan: Siyasette Kalite Düşüyor

Babacan: Siyasette Kalite Düşüyor
13.05.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Babacan, ekonomik sorunlara ve siyasetteki yozlaşmaya dikkat çekerek emekli maaşlarını eleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İktidar daha düne kadar ağır hakaretler saydığı insanları partilerine transfer ederken hiç utanmıyor. Ana muhalefete bakıyoruz; daha dün aynı masada oturdukları partilerin milletvekillerini davet edip rozet takmayı marifet bilenler gün gelip de partilerinden ayrılanlara başkaları rozet taktığında arkalarından en ağır hakaretleri saydırıyorlar. Gerçekten siyasette kalite çok düştü, yazık bu ülkeye" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, Türkiye ekonomisinin iyiye gitmediğini belirterek, "Enflasyon, insanların para ve fiyat algısını bozuyor, hayatın ağırlığını günden güne artırıyor. En düşük emekli maaşının 20 bin lira, açlık sınırının çok çok altında bir maaşla geçinmek zorunda olan milyonlarca emeklimizin olduğu bir ülkede ekonomik büyümeden bahsedemezsiniz. Emeklimiz bu parayla ne yapacak? Kira, fatura, üst baş, çarşı-pazar mı yapsın. Önümüz Kurban Bayramı o zaman hatırlayalım; bayram ikramiyesi uygulaması ilk başladığında bir emekli, ikramiyesiyle bir kurbanlık koyun alabiliyordu. Evine et almakta zorlanan bir vatandaşımız Kurban Bayramı'nda bir kurban kesebilmesi için bayram ikramiyesi ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada bu imkansız; ikramiye 4 bin lirayken Diyanet'in açıkladığı kurbanlık fiyatı 18 bin lira. 18 bin lira ne demek? Aşağı yukarı bir aylık emekli maaşı. Biz bayram ikramiyelerinin en az bir aylık emekli maaşı kadar olması gerektiğini söylüyoruz. Yani emeklimiz 12 maaş değil, 14 maaş almalıdır. Hani, 'Rakamlara bakmayın, önemli olan satın alma gücü' diyordunuz. Ülkemizde satın alma gücü ortada; bugün ister rakamlara isterse de satın alma gücüne bakın iktidar sınıfta kalmıştır. Millette ne satın alma gücü bıraktınız ne de kuvvet bıraktınız. Bugün geçtim kurban almayı, emeklimiz temel ihtiyaçlarını bile karşılamaz noktaya geldi. Yapılacak iş belli; hemen emekli bayram ikramiyesini bir emekli maaşına eşitleyin. Emeklimize 12 maaş değil, yılda 14 maaş verin, çözüm budur. Asgari ücrete de mutlaka 1 Temmuz'da ara zam verin. Asgari ücret 28 bin lirada sabit dururken açlık sınırı 34 bin liraya çıktı. Asgari ücrete ara zam vermemek zulümdür, hak gaspıdır, kul hakkıdır" ifadelerini kullandı.

'BİZ TEMİZ SİYASETİN TEMSİLCİLERİYİZ'

Türkiye siyasetinin geldiği noktadan hicap duyduğunu belirten Babacan, "İktidar daha düne kadar ağır hakaretler saydığı insanları partilerine transfer ederken hiç utanmıyor. Ana muhalefete bakıyoruz; daha dün aynı masada oturdukları partilerin milletvekillerini davet edip rozet takmayı marifet bilenler gün gelip de partilerinden ayrılanlara başkaları rozet taktığında arkalarından en ağır hakaretleri saydırıyorlar. Gerçekten siyasette kalite çok düştü, yazık bu ülkeye. Eskiden yazılı veya sözlü etik kurallar vardı. İnsanlarda utanma duygusu, ar vardı. Daha dün bazı milletvekilleri ile ilgili sosyal medyaya düşen iddialara bir bakın; bu iddiaları ortaya saçanlarda hiç mi vicdan, utanma yok, ayıp. Siyasete girmek için insanlıktan çıkmak gerekmez. İnsanlar siyasetten topyekun ümitlerini kesiyorlar, 'Siyaset kirlenmiş, yozlaşmış' diyorlar. Tam da bu noktada bizlere büyük görevler düşüyor, çok büyük bir sorumluluk var. Ülkeyi bu çamurdan siyasetle çıkaracağımızı anlatacak olan bizleriz. 'Siyaset topyekun bozuk değil. İçlerinde iyi ve düzgün insanlar var' dedirtecek olan bizleriz. İşte buradayız, bir aradayız. Yeni Yol grubu olarak bizler, temiz siyasetin temsilcileriyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan: Siyasette Kalite Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:07:24. #7.12#
SON DAKİKA: Babacan: Siyasette Kalite Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.