DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "2018-2023 arası 5 yıl boyunca TÜİK'in açıkladığı rakamlarla gerçek enflasyon arasında fark vardır ve bu fark kadar emeklimizin birikmiş alacağı vardır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin Grup Toplantısı'nda konuştu. Babacan, hükümet yetkililerinin son günlerde emeklilere yönelik iyileştirmeden bahsettiğini belirterek, "Seçimin üzerinden 3,5 yıl geçmiş, emekliler akıllarına düştü. Demek ki seçim yakın. Öyle 2028 Nisan'ı, mayısı falan beklemeyebilir bu iş. Onun için hep beraber hazır olmamız lazım. Sağ gösterip sol vurabilirler. Daha önce yaptılar. 'Erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir' deyip 2 ay sonra erken seçime götürdüler bu ülkeyi. Örneği var çünkü. Onun için hep beraber, her an hazır olmamız gerekiyor. Şu emeklilere sunacakları paketle ilgili duramıyorlar, sabırsızlanıyorlar. Ne yapacaklarmış? 'Enflasyonun üzerine bir de refah payı vereceğiz' diyorlar. Yeni mi aklınıza geliyor refah payı? Refah payı Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllarca hem asgari ücretliye hem de emekliye zaten tanınan bir haktır. 'Ülke ekonomisi büyüyor' diyorsanız, o büyümeden sabit gelirlilere tanınan haklara refah payı denir. Peki refah payı aklınıza şimdi geliyor da emeklimizin birikmiş alacağı ne olacak" ifadelerini kullandı.

'TÜİK'İN DIŞ DENETİME İHTİYACI VAR'

2018-2023 arası 5 yıllık dönemde TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine kimsenin güvenmediğini söyleyen Ali Babacan, "Çarşıda pazarda alışveriş eden herkes diyor ki 'TÜİK'in açıkladığı enflasyon başka, benim çarşıda pazarda gördüğüm fiyat artışı başka' diyor. Biz dedik ki 'TÜİK'in bir dış denetime ihtiyacı var. TÜİK'e dışarıdan bir mekanizma denetimi yapın, yaptırın. Çünkü insanlar güvenmiyor.' Yapmadılar, kararttılar. Çünkü enflasyonun kendisini düşüremeyince TÜİK'e düşük enflasyon açıklattırarak algıyı yönetmeye çalıştılar. Ekonomi yönetiminde çuvallayıp algı yönetimiyle paçalarını kurtaracaklarını zannettiler. 2018-2023 arası 5 yıl boyunca TÜİK'in açıkladığı rakamlarla gerçek enflasyon arasında fark vardır ve bu fark kadar emeklimizin birikmiş alacağı vardır. Siz önce dönün emeklimizin alacağını bir ödeyin, ondan sonra yıl sonunda refah payı vereceğinizi söyleyin. Borcunuzu ödeyin. Emeklimizin alacağı var" diye konuştu.

'KİMSEYİ ALDATMASINLAR'

Babacan, iktidarın fon soruşturmalarına ilişkin halka doğruyu söylemediğini öne sürerek, "İktidar her gün söylüyor; 'Fon skandalıyla ilgili tek kuruş kamu kaynağı kullanmadık, kullanmayacağız' diyor. Doğruyu söylemiyorlar. Kusura bakmasınlar ama biz kamu kaynağı nedir, ne değildir iyi biliriz. Kimseyi aldatmasınlar. Kamu kaynağı sadece Hazine'den nakit parayı alıp ödemek midir? Türkiye Varlık Fonu'nun bazı varlık ve hisseleri satın alması kimin parasıyla yapılıyor? Babalarının paralarıyla mı yapılıyor? Bu milletin öz parasıyla yapılıyor. Emlak Katılım'ın bazı kuruluşları devralması kimin parasıyla yapılıyor? Milletin parasıyla yapılıyor. Türkiye Sigorta'nın üstlendiği veya üstlenmek zorunda kaldığı zararlar kimin parasıyla yapılıyor? Kamunun parasıyla yapılıyor. Bunlar kamu kaynağı değildir de nedir? Kamu sermayeli şirketlerin ve Türkiye Varlık Fonu'nun üstlendiği maliyetler de sonuçta milletin varlığıdır. Hükümet, 'Kamu kamu kaynağı kullanmadık' deyip de meseleyi karanlıkta bırakmaya çalışmasın. 17 Eylül'den bu yana kamu kuruluşları, borsa daha da düşmesin diye ne kadarlık alım yaptı? Yaptıysa hangi kurum, kimin kararıyla, hangi hisse senedi veya fon üzerinde ne kadarlık işlem yaptı? İsimleri tek tek açıklayın" dedi.